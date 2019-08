Spie: así es la maniobra militar que terminó en tragedia en Medellín

Los suboficiales de la Fuerza Aérea colombiana Jesús Lacides Mosquera López y Sebastián Gamboa Ricaurte fallecieron este domingo cuando realizaban la maniobra Spie, como se le conoce al sistema de inserción y extracción que usan las fuerzas especiales.

La maniobra, la cual empezó a usarse en los años 60 por militares de Estados, tenía como objetivo mostrar a los colombianos el trabajo que usualmente realizan los uniformados en operaciones de rescate o en las que el helicóptero no puede aterrizar.



De esta manera, Mosquera y Gamboa izaban la bandera del país ante cientos de personas que los admiraban en la clausura de la Feria de las Flores de Medellín.

No obstante, según el general Ramsés Rueda, comandante de la FAC, un “agente externo” habría sido causante de la ruptura de la cuerda, de la cual los dos hombres se precipitaron, causando su deceso, en hechos que son materia de investigación.



Rueda señaló que el sistema que se usó es una cuerda o soga elaborada en su 95 por ciento en nylon y el otro 5 por ciento en algodón, lo suficientemente resistente para este tipo de misiones y operaciones.



Esta cuerda, de 50 metros de longitud, tiene una resistencia en su punto de anclaje al helicóptero de hasta 29.000 libras. La misma soga resiste hasta 10.000 libras, indicó Rueda, que sumó a las características que esta tiene 10 anclajes para el mismo número de hombres.

En total, cuatro soldados participaron del espectáculo, dos en cada bandera Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Para esta maniobra sobre el aeropuerto Olaya Herrera, en Medellín, de la cuerda solo colgaban dos militares, quienes no llevaban consigo armamento ni equipamiento.



La maniobra Spie, de acuerdo con la FAC, solo la pueden realizar comandos especializados en esta labor táctica. Tanto Mosquera y Gamboa contaban con la pericia para llevarla a cabo, pues pertenecían a las unidades de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas.



Estos uniformados tenían cursos en paracaidismo, tiradores escogidos de plataforma, comandos especiales aéreos, recuperación de personal y sistemas electrónicos de seguridad.

En detalle, según expertos en estas maniobras aéreas, los comandos deben anclar la soga Spie a un gancho en el helicóptero, este es el que soporta hasta 29 libras de peso; luego proceden a sujetarse a la cuerda, la cual tiene también su respectivo anclaje.



Tras estos pasos de seguridad, pues estos anclajes y la propia cuerda son sus líneas de vida, los comandos tienen deben proceder con la siguiente acción de la maniobra.



La primera opción es que, estando en el helicóptero, el militar se enganche a la soga y descienda lentamente, maniobra que generalmente se usa estando en el aire.



También, estando en tierra, es común que esperan que el helicóptero ascienda alrededor de 50 metros, longitud que sueñe tener la cuerda, y se enganchen a esta soga.

Los suboficiales Jesús Lacides Mosquera López y Sebastián Gamboa Ricaurte fallecieron este domingo. Foto: Archivo particular

En el caso de Mosquera y Gamboa, el helicóptero volaba a unos 200 pies de altura (60 metros) y procedían a bajarse, para esta acción la aeronave acercaría al suelo a los uniformados, quienes se soltarían del ancla y quedarían en tierra, mientras el aparato aterrizaba.



Rueda agregó que a esta altura no se hace uso de paracaídas, por lo que los dos militares no lo llevaban durante la maniobra, teniendo en cuenta que este elemento no podría abrirse por la altura.



La investigación que aclare los factores que produjeron los decesos de los uniformados son desarrollados por especialistas de la FAC y la Fiscalía General, el próximo viernes se conocerían los resultados.



NACIÓN