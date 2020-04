Violencia contra la mujer no para durante cuarentena en Medellín

El panorama nacional no es alentador para las mujeres, pues con el aislamiento obligatorio por el covid-19, entre el 20 de marzo y el 4 de abril ya van doce mujeres asesinadas en el país, 578 llamadas a la Fiscalía de las cuales 132 son por violencia intrafamiliar y 55 por violencia sexual, según lo señaló la vicefiscal general Martha Janeth Mancera.



Aunque Medellín aún no reporta asesinatos a mujeres en este periodo, es evidente que la violencia contra la mujer merece atención y acciones especiales de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales durante el aislamiento obligatorio..

Y es que, durante la Cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, es factible que una mujer tenga que convivir con su agresor, por eso, se adelantan diferentes acciones para protegerlas.



En el caso local, la Administración Municipal diseñó y está implementando un plan de emergencia, contingencia y continuidad para la atención y protección oportuna a las mujeres en riesgo y/o víctimas de violencias basadas en género. Con base en esto, la Línea 123 Agencia Mujer, uno de los canales por los que se atiende a las mujeres, desde el 20 de marzo al 5 de abril ha recibido 705 llamadas, y creado 1.324 incidentes (que son casos recibidos por otros medios como correo electrónico), de los cuales se ha brindado atención a 246 personas, esto es, mujeres víctimas o personas reportantes que reciben alguno de los recursos de la Agencia.

💡Atención psicológica durante el mes de abril, incluidos festivos y fines de semana, para las mujeres víctimas de violencia en Medellín a través de WhatsApp. Ademas, todos los días, las 24 horas, la Línea 123 Mujer atiende casos de riesgo o emergencias vinculadas a violencias. pic.twitter.com/kBjuYRoYMI — Juliana Martínez Londoño (@julymartilo) April 9, 2020

Según la Secretaría de la Mujer de Medellín, la principal violencia reportada es la física (152 casos) seguida por la psicológica (67 casos) y la sexual (12 casos). A su vez, los principales agresores son las parejas (102 reportes) y las exparejas (66 reportes).



"La línea sigue un protocolo muy específico para la atención de mujeres, es decir, una atención con enfoque. En este momento la Agencia Mujer es la que tiene más módulos en el 123, y con ocasión de la emergencia creamos el plan para los tres mecanismos que tiene la ciudad para que la esta línea sea la receptora y gestora de todas las situaciones de emergencia", explicó a EL TIEMPO Juliana Martínez, secretaria de la Mujer.

Atención por whatsapp

Otro mecanismo, que es la Atención Psicojurídica (APJ) durante la contingencia sigue asesorando a las mujeres, por teléfono y por medios de dos líneas de whatsapp (3154064194 – 3214677071) habilitadas desde el pasado fin de semana.



La atención se hace en horario de oficina (de 8:00 a.m a 5:00 p.m) y se hace con la intención de que el agresor no escuche a la mujer denunciante.



“Algunas de las psicólogas hacen la atención a las mujeres por llamada, otras incluso por videollamada, pero nos preocupaba sobre todo quienes no está pudiendo tener una comunicación telefónica porque al hacerlo en voz alta alertan a la persona que las pone en riesgo, por eso creamos dos líneas de whatsapp”, explicó la Secretaria.



A través de este servicio de mensajería, ese fin de semana se atendieron 18 personas, y desde el 20 de marzo al 2 de abril se ha acompañado psicológicamente a 298 mujeres y jurídicamente a 275 mujeres en riesgo y/o víctimas de violencias basadas en género.

Nos preocupaba sobre todo quienes no están pudiendo tener una comunicación telefónica porque al hacerlo en voz alta alertan a la persona que las pone en riesgo, por eso creamos dos líneas de whatsapp FACEBOOK

TWITTER

Cabe señalar que una vez la mujer llame a la línea, le direccionan para que todo su proceso se realice por teléfono: la denuncia respectiva en Fiscalía (línea 122), la remisión a Comisaría de Familia, y la asignación de medidas de protección a las mujeres en inminente riesgo. No obstante, en la ciudad siguen funcionando la comisaría de El Bosque, frente al Parque de los Deseos.

Por favor compartir esta información tan útil para las mujeres.



Si no son atendidas por el gobierno, pueden escribir a la @PGN_COL al correo electrónico:

📩

quejasnoatencionviolencias@procuraduria.gov.co@vamosmujer @MujeresCrean @MujeresConfiar @Redesex1 @RedFeministaAnt https://t.co/FiT5dCN2UL — Mesa Mujer Medellín (@MesaMujer) April 4, 2020

En caso de que la mujer no pueda denunciar, otra persona puede llamar a reportar el caso, e incluso, algunos grupos feministas están promoviendo la información de las líneas nacionales y reportando los casos, que se reciben a través del Facebook del Movimiento Insurrectas.

En cuanto a las mujeres en hogares de acogida, después del 20 de marzo se han producido tres ingresos, esto es, 3 mujeres con 4 hijos/as, en los que uno de los casos estaba relacionado con las circunstancias de la cuarentena. Esta dependencia de la Alcaldía reportó que actualmente está en la capacidad de proteger hasta por 42 días a 16 mujeres de manera simultánea.



MEDELLÍN.