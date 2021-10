‘Cómo aprender a robar’, una parábola de redención

El libro verá la luz en unos días. Su título, Cómo aprender a robar, es más que curioso. Pero no hay que engañarse. No se trata de una descarada y cínica guía para iniciados en el mundo de la delincuencia. Por el contrario, contiene una parábola de redención y de cómo las decisiones que a diario tomamos pueden conducirnos a cambios radicales. Es una metáfora de cómo aprender a aprender, escrita por un habitante de las comunas de Medellín.

Su nombre, Maurizio Cortéz, quien, a sus 20 años, decidió dejar el mundo de la delincuencia y hacer una metamorfosis, un cambio que lo transformó profundamente y lo llevó a convertirse en un líder cultural y un orientador de jóvenes en su barrio, Belencito Corazón, en la Comuna 13, en el occidente de Medellín.

A partir de anécdotas de su propia vida, Maurizio trata de que los muchachos no repitan el círculo de violencia e ilegalidad que los ancla a la pobreza. El libro cuenta la etapa de vida de Maurizio desde los 13 hasta los 20 años.

A los 13 años de edad, vivía con su familia –seis hermanos, papá y mamá– en Villavicencio, lugar al que su padre se vio forzado a desplazarse, debido a que andaba metido en negocios clandestinos con los combos del barrio Belencito Corazón, en la Comuna 13.

Su papá recurría frecuentemente la violencia para castigarlo, y Maurizio no aguantó: "Regresé en los años 90, una época dura en Medellín, y comencé a expender drogas". Cuenta que muchas veces tenía que cambiar de barrio, porque se 'calentaba' (se volvía muy reconocido en el sector).

Pero la actividad ilegal más frecuente de Maurizio era robar. Era su rutina diaria: "En el día, veía materas, portones de hierro, bombillos, en barrios como Los Colores o Laureles, y en la noche iba, me los robaba y los vendía. Esa era mi fuente de ingreso, mi fuente de financiación".​

Contra sus 'demonios'

Al cumplir 20 años, un suceso le hizo cuestionar por primera vez su forma de vida: Nació Kevin Mauricio, su hijo mayor. "Cuando tuve a a mi hijo en mis brazos, empiezo a tomar conciencia sobre el pasado que yo tenía, sobre mi futuro. Quería poder ver a mi hijo crecer, acompañarlo en ciertas etapas de la vida. Pero sabía que yo tenía que cambiar todo lo que era", asegura. "Empiezo a luchar con todos mis 'demonios' -añade-. Fue una cosa muy 'hijueputa', porque estaba muy cogido del vicio".

Cuenta que se embarcó en una lucha compleja por casi siete años. "Me tocó deshacerme de esos instintos violentos, de las armas que tenía y empezar a mermarle a los vicios", dice. "Si quería vivir tenía que cambiar, si no, pues, paila, me moría", asegura, y revela que de 40 integrantes del combo al que pertenecía, solo tres, él entre ellos, están aún vivos.

Para Maurizio, el paso siguiente era cambiar la forma en que conseguía el dinero para vivir, expulsar el 'demonio' del robo. "Me acercaba a las personas que tenían algún taller, como los de mecánica, con el cuento de que me enseñaran el oficio. Pero cuando se descuidaban me les robaba alguna herramienta y la vendía o la cambiaba por droga", afirma.

"Al comienzo no fue fácil, pero después entendí que esos robos eran pequeños, que tenía que robar algo más grande, algo que durara más, que no fuera tan efímero", sostiene.

Y recuerda: "Empiezo a pensar y me pregunto: ¿Qué le robo a la gente? Y ahí entendí que lo que tenían las personas en la cabeza era lo más importante, el conocimiento. Entendí que tenía que robarles el conocimiento, porque eso me iba a salvar la vida más adelante, me iba a dar para comer".

Maurizio, entonces, aprendió de escultura, de dibujo y de pintura, los saberes que les "robó" a sus vecinos. "Cuando ellos me los querían enseñar, yo los aprendía fácil, cuando ellos no me los querían enseñar, pues yo se los 'robaba', me ideaba la manera de sacarles lo que ellos sabían. Esa fue mi estrategia".

Después de aprender varios oficios, Maurizio, a los 27 años, validó el bachillerato y a los 30, con una beca, estudió en Bellas Artes de Medellín, donde se graduó de maestro en artes. Hoy estudia una licenciatura en artes plásticas en la Universidad de Antioquia, y ha realizado varios performances y exposiciones de sus esculturas y pinturas bajo el seudónimo de Macor.

Maurizio Cortéz realiza el montaje 'Memoria y resistencia', un 'performance' sobre el drama de las fronteras invisibles en las comunas.

En el 2006, después de dictar clases de dibujo gratuitas a los jóvenes del barrio en las escaleras eléctricas, decidió que a eso iba dedicar su vida. Fue la semilla de la Fundación Culturizarte, que hoy dirige, y que cuenta con una sede en Belencito Corazón, su barrio.

Por la fundación han pasado más de 10.000 jóvenes, a muchos de ellos les ha conseguido becas y hoy son profesionales en áreas como filosofía, artes, diseño gráfico y sociología. La fundación está en el corazón de Belencito, conformado por cinco barrios, cada uno de aproximadamente 3.000 habitantes y es la única una oferta cultural permanente con la que cuenta el sector.

"Nos convertimos –afirma– en un espacio alternativo para sacar a los jóvenes de la esquina, de empezar a decirles que con el arte se puede construir un proyecto de vida".

Una publicación para los jóvenes

Cómo aprender a robar es un libro de carácter autobiográfico. Sale al mercado entre el 15 y el 20 de octubre. Se podrá adquirir inicialmente en las cuentas en redes sociales de Macor (Maurizio Cortéz) y luego en las librerías de Medellín. Trae, además, cinco conferencias del autor.

Pazzearte Maripozaz

Maurizio Cortéz lidera un proyecto llamado Pazzearte Maripozaz (la Z es un símbolo que para él representa una forma de ponerle fin a los ciclos que inicia). Es una ruta turística de un kilómetro, donde instalará 20 esculturas relacionadas con la Comuna 13. Ya hay tres obras instaladas.