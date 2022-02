El sector inmobiliario ha sido uno de los que más movimiento ha tenido en la reactivación económica en Antioquia.



Cifras entregadas por Camacol Antioquia revelan que el 2021 terminó con récord de ventas de vivienda en Colombia, con 239.746 unidades vendidas, un crecimiento del 16,4% con respecto a las ventas totales del año 2020.



En el caso de Antioquia, se vendieron 27.430 unidades de vivienda nueva el año pasado, siendo "uno de los mejores años en la historia, con un crecimiento en la región del 16% frente a las ventas del 2020".

Para este año, la entidad indicó que en Antioquia hay 525 proyectos, con más de 20.000 unidades de vivienda en oferta. La mayoría está sobre planos, otro porcentaje ya en construcción y otros más próximos a terminar.



Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol, Antioquia, precisó que estas cifras permiten proyectar unas ventas a finales del presente año cercanas a las 27.500 unidades, resultados similares a los obtenidos el año anterior.



”El 2022 continúa con un buen ambiente para comprar vivienda, gracias a varios programas de subsidios, Mi Casa Ya, Semilleros de Propietarios, Jóvenes Propietarios y FRECH No VIS y Ecobertura para clase media”, expresó Loaiza.



A esto se suman los beneficios y exenciones tributarias, como disminución en la Retención en la Fuente a través de las cuentas AFC y la deducción de intereses de crédito hipotecario, elementos que hacen atractivo el sector de la construcción.



Contó Loaiza, que en 2021 se utilizaron en Antioquia 3.708 subsidios de Mi Casa Ya en Antioquia, mientras que del subsidio de clase media o Frech No VIS, se otorgaron 6.410 subsidios.



"Se tiene margen para aumentar el volumen de subsidios utilizados en la región y para superar en 2022 los 10.000 subsidios para compra de vivienda utilizados en la región", agregó Loaiza.



Por su parte, la Alcaldía de Medellín, a través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat (Isvimed), aclaró que el Subsidio de Vivienda VIS y no VIS anunciado por el Gobierno Nacional, se debe tramitar a través de las entidades financieras (cooperativas, fondos y bancos) encargadas para ese fin.



"Quiero informar a la comunidad que el Isvimed no es el vocero oficial para brindar información o hacer trámites correspondientes a la postulación de los subsidios de vivienda otorgados por el Gobierno Nacional. Los invitamos a comunicarse directamente con las entidades financieras correspondientes o con el Ministerio de Vivienda”, señaló el director del Isvimed, René Hoyos.



En caso de dudas, se invita a los ciudadanos a comunicarse con el Ministerio de Vivienda al centro de contacto al ciudadano +57 (1) 3323434, a la línea gratuita nacional 018000413664 o al correo electrónico correspondencia@minvivienda.gov.co.



Para acceder

Los subsidios aplican únicamente para vivienda nueva, ya sea en preventa, construcción o que estando terminada no haya sido habitada.



La persona interesada debe elegir y apartar el inmueble que cumpla con las condiciones. Luego, debe presentar la solicitud de crédito de vivienda o leasing habitacional ante una entidad financiera, cada una ofrece diferentes beneficios.



En la entidad debe firmar los documentos de postulación al subsidio no VIS. Como requisito, las entidades piden no haber recibido una cobertura de tasa de interés previamente es decir, no haberse beneficiado antes de un subsidio de vivienda.



MEDELLÍN