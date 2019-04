Sabaneta conformó un comité para incluir a personas con discapacidad

Un hecho histórico de inclusión. Así califica Constanza Guerra, secretaria de Familia de Sabaneta, que en ese municipio se haya conformado, por primera vez en su historia, un comité de discapacidad que desde ahora tiene contacto directo con el alcalde y su gabinete con el fin de mejorar las condiciones de este grupo poblacional.

Dice la funcionaria que el hecho toma relevancia porque, según las cifras oficiales que maneja su despacho, en Sabaneta hay 1.300 personas con algún tipo de discapacidad.

Para proteger los derechos de esas personas, agrega, se creó el comité: “Hicimos una caracterización de los ciudadanos con discapacidad que tenemos. Nos encontramos con una realidad muy dura, algunas familias los esconden para que no los vean”, cuenta.



La creación de estos comités de discapacidad no es un asunto nuevo, al menos en el papel. Estos son exigencia de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social.



En Sabaneta se había acatado este dictamen y desde el 2013, con el Decreto 128 de ese año, nació una política pública de discapacidad. Pese a ello, el comité territorial de discapacidad, uno de sus pilares, no se había conformado.

“El decreto estaba en el papel. Parece que las administraciones pasadas no le dieron importancia. Ahora lo estamos haciendo realidad”, opina la secretaria Guerra.



La funcionaria cuenta que, una vez conocida la población con discapacidad, se abrió una convocatoria para que los sabaneteños se inscribieran para las elecciones. Al final, 15 personas con diferentes discapacidades decidieron medírsele al reto. Entonces comenzó una campaña parecida a una contienda electoral cualquiera.



Los candidatos recorrieron el municipio, hablaron de cerca con la gente y contaron de primera mano sus necesidades.



El pasado sábado 30 de marzo, al fin, se hicieron las votaciones en cinco puntos del municipio. Para acceder al derecho al voto solo se pedían dos condiciones: tener alguna discapacidad y ser mayor de 18 años.



“Tuvimos un total de 171 votos. Considero que fue una participación muy positiva teniendo en cuenta que era la primera vez en la historia que un hecho de esta naturaleza se daba en Sabaneta”, anota la secretaria. El día de las elecciones se desarrolló un ciclopaseo en asociación con la corporación ‘Te llevamos’, organización sin ánimo de lucro que permite a personas con discapacidad salir a montar en bicicleta por la ciudad.

Juan Diego Álvarez, director de la fundación, opina que la conformación del comité es de suma importancia para la inclusión en el municipio. “Esto es un avance, la discapacidad en Sabaneta se hace visible; los proyectos se van a hacer viables”, considera Álvarez.



De los 15 candidatos fueron elegidos ocho representantes para conformar el comité, cinco de ellos titulares y tres suplentes.



Róbinson Monsalve, quien sacó la segunda mayor votación, fue un líder juvenil del municipio desde su adolescencia. Pero hace cinco años sufrió un accidente en una piscina. Quedó dos meses en coma. Con tenacidad y fe, dice, comenzó un proceso de recuperación para recuperar la movilidad.

Róbinson está en silla de ruedas desde el accidente. Debido a eso, cuenta, comenzó a unirse y frecuentar espacios con la comunidad discapacitada de Sabaneta. “Me di cuenta de que somos personas con muchas necesidades. Le digo algo: es cierto que acá hay familias que esconden a sus discapacitados, eso no puede pasar”, sentencia.



Él tiene claro que son varios los puntos que debe mejorar el municipio para lograr incluir a esta población. Por ejemplo, que para asistir a una sesión del concejo debe subir tres pisos, algo casi imposible de hacer en su silla de ruedas. Y, si bien reconoce que las sesiones son trasmitidas por televisión, alega que aun así hay elementos excluyentes. “Las transmisiones no tienen lenguaje de señas para sordos. Eso, sin duda, es privar a esa población de su derecho a la política”, precisa.

Guerra reconoce que la accesibilidad es uno de los problemas más grandes del municipio. Según cree, hay muchos espacios que han sido vedados a los discapacitados por la pobre infraestructura. “Esos temas son los que se discutirán cada dos meses cuando el comité se reúna con el alcalde y su gabinete. Es una línea directa de comunicación”, explica.



Róbinson, por su parte, cree que en el municipio se han hecho obras con la intención de hacerlas parecer accesibles para discapacitados. “Necesitamos que los políticos trabajen a consciencia. Aquí hay rampas que han hecho solo para decir que están cumpliendo, pero no están bien hechas, tienen una inclinación muy peligrosa para una silla de ruedas”, denuncia el miembro del comité.



MIGUEL OSORIO MONTOYA

Para EL TIEMPO

Medellín