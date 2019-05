Tras atentado a líder social, Chocó pide encuentro en Belén de Bajirá

El Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó rechazó el atentado que sufrió el líder social Henry Chaverra, el pasado martes en la noche cuando se movilizaba en una camioneta en compañía de sus dos escoltas. Por ello, solicitaron a las autoridades y organizaciones civiles locales, departamentales y nacionales para que se haga un gran encuentro en Belén de Bajirá, lugar de residencia de Chaverra y territorio que se han disputado por años Antioquia y Chocó.

"Teniendo en cuenta que estos hechos de violación a los derechos humanos pueden tener origen en la falta de decisión de las autoridades del Estado para devolver dicho territorio al departamento del Chocó, exigimos que se cumpla con dicho propósito a la mayor brevedad posible", indicaron los líderes chocoanos.



Cabe recordar que Chaverra es el coordinador del Comité Prodefensa Belén de Bajirá, que protege los derechos que tiene el Chocó sobre este territorio y sobre Nuevo Oriente, Macondo y Blanquicet, los cuales pertenecerían a ese departamento y no a Antioquia, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Pero, para las autoridades antioqueñas, en esta situación la última palabra la tiene el Consejo de Estado.

Chaverra cree que el ataque del que fue víctima está relacionado con la defensa que ha hecho de estos territorios y que se da meses después de haber recibido panfletos con amenazas. "Lo que más me llama la atención es que hace tiempo nos metieron unos panfletos debajo de la puerta donde decía que si por culpa de nosotros Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Macondo y Blanquicet quedaban en el Chocó, íbamos a llorar con sangre. Recordando esas amenazas siento que lo quieren llevar a cabo", expresó.

Este es el panfleto que los líderes recibieron el pasado 29 de marzo. Foto: Cortesía

Él tiene esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), consistente en escoltas, una camioneta y un chaleco antibalas.



Por su lado, la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, expresó que están a la espera de que Chaverra haga la denuncia correspondiente sobre el hecho y que este jueves se reunirá el Comité de Garantías y Protección para estudiar el caso. Agregó que será la UNP la que analice si es necesario elevar el nivel de riesgo del líder social e implementar medidas más fuertes para protegerlo.



Sin embargo, la funcionaria también cuestionó la veracidad del atentado y que las autoridades deben encargarse de determinar si fue cierto o falso. "Es muy importante que la comunidad sepa que no todo hecho está ligado por la causa de ser defensor de derechos humanos y que hay muchas causas conexas. Los organismos de inteligencia e investigación están aclarando los hechos", manifestó Ramírez, quien aun así aseguró que desde Antioquia se implementan acciones para proteger a Chaverra.

Es muy importante que la comunidad sepa que no todo hecho está ligado por la causa de ser defensor de derechos humanos FACEBOOK

TWITTER

Entre tanto, Chaverra expresó que el comité que defiende a Belén de Bajirá como territorio chocoano tiene en total 12 integrantes y que pese a que todos están en riesgo, solo tres tienen esquemas de seguridad proporcionados por la UNP. También sostuvo que este ataque no lo hará huir.



"No me voy a ir de Belén de Bajirá, aquí me voy a quedar y si esta es la forma como nos van a silenciar, que lo hagan. Esto no es un desafío a los criminales, pero no me voy a ir por estos ataques que se deben a que defendemos lo que los organismos competentes ya han dicho que es de Chocó", puntualizó el líder.



MEDELLÍN