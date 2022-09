Después de recibida información por parte del Ideam, la Gobernación de Antioquia indicó que es oficial el inicio de la segunda temporadas de lluvias en el departamento, fenómeno que se extenderá hasta el mes de diciembre.

Jaime Enrique Gómez Zapata, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), indicó que, según las predicciones del Ideam, las lluvias serán más intensas, lo que podría generar eventos como movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, inundaciones y crecientes súbitas.



“Todos los antioqueños tenemos que estar muy atentos a los posibles eventos que se puedan presentar en nuestro territorio. Las personas que viven en las orillas de las quebradas, estar atentos a cambios en niveles, a cambios en colores de los ríos y, cuando se estén presentado estas fuertes precipitaciones, alejarnos de los ríos, quebradas y fuentes hídricas”, manifestó la directiva.



Agregó el director que, según el Ideam, se estima que en los próximos días haya excesos de lluvias de un 40% en las subregiones del Valle de Aburrá, Oriente, Occidente, Suroeste y Urabá.



Para el mes de octubre se prevé lluvias con un comportamiento más cercano a la climatología normal, mientras que en noviembre las precipitaciones estarán por encima de los valores típicos con alrededor de un 40% en relación a la referencia histórica en las subregiones del Valle de Aburrá, Oriente y Suroeste.



Para tener presente durante los próximos meses:

• Si llueve durante paseos a ríos o quebradas y observa algún cambio en el cauce o sonidos fuertes, lo mejor es que se aleje ya que se puede presentar una creciente súbita por incremento de las lluvias.

• Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc.

• Si vive cerca de ríos y quebradas, observe y vigile sus niveles, si aumenta o hay represamientos comuníquese con las autoridades.

​• Identifique números de emergencias y realice un plan familiar.

• Durante las tormentas eléctricas no se acerque a lo que pueda actuar como pararrayos.

​• Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presenten tormentas eléctricas.

• No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones.

• No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación.

En #TemporadaDeLluvias☔️:

✅Limpia los techos, canoas y bajantes para evitar inundaciones en las vivienda🏠.

✅No arrojes basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones 💦.

✅Si vives cerca de ríos y quebradas vigila 👀 sus niveles. pic.twitter.com/xffbLFZl2v — Dagran Antioquia (@DagranAntioquia) September 16, 2022

