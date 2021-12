El Programa de Formación de Tecnologías de la Información (TI) de Google otorgará 120 becas, a través de Comfenalco Antioquia, para jóvenes del Valle de Aburrá, Oriente cercano y Urabá.



La convocatoria está dirigida a jóvenes entre 18 y 29 años de edad que deben tener título de bachiller, técnica o tecnología, quienes podrán postularse hasta el 16 de enero de 2022.



(Le puede interesar: Daniel Quintero denuncia que habría firmas falsas para intentar revocarlo)

Catalina Ayala Villa, coordinadora del Proyecto Google IYF de Comfenalco Antioquia, explica que estas becas son para jóvenes de estratos 1, 2 y 3, que estén buscando empleo y que no se encuentren estudiando en la actualidad, interesados en desarrollar carrera en tecnologías de la información y con habilidades en matemáticas y comprensión lectora.



Las personas que se postulen y resulten favorecidas en el proceso de selección de esta quinta cohorte recibirán una notificación a su correo electrónico, a más tardar el 21 de enero de 2022.



Los jóvenes beneficiados serán capacitados en Tecnologías de la Información, a través del Instituto Técnico de Comfenalco Antioquia y de la plataforma Coursera, 100% virtual, lo que les dará herramientas para tener más capacidades, responder a los desafíos tecnológicos de hoy y a las oportunidades laborales.



(Le sugerimos ver el video: Bomberos de Medellín les 'llevan' la Navidad a niños hospitalizados)



Desde que empezó el programa, en septiembre de 2020 a la fecha, se han certificado alrededor de 220 jóvenes. Uno de ellos fue Jaqueline Muñoz Ossa, de 20 años, quien afirma que esta formación le ayudó mucho tanto en lo profesional como en lo personal.



“Para mí es un reto porque no conocía mucho sobre tecnología. Es muy importante adquirir estas habilidades para prepararse para los trabajos del futuro”, resalta.



Otro de los beneficiados ha sido Daniel López, de 22 años, quien por su parte explica que este curso aporta mucho para su proyecto de vida, tanto en el presente como en el futuro, porque le ha ayudado a entender cómo es estar en los zapatos de los demás.



“El tema que más me llamó la atención fue Hacking Digital para protegernos contra las artes oscuras y ayudar a otras personas que han sido víctimas de ciberataques. Nos han formado como los futuros empresarios no sólo con habilidades tecnológicas sino también con principios éticos”, dice.



Los interesados en esta nueva convocatoria deben completar el siguiente formulario, donde encontrarán todas las instrucciones y requisitos:

https://www.tfaforms.com/4850580



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-Atacan misión humanitaria que traslada excombatientes entre Meta y Caquetá



-Alumbrado Navideño en Sincelejo



-Estos son cinco de los parques públicos de Colombia que debería conocer