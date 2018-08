Comerciantes de Ituango apoyaron protestas de los transportadores

Después de que los conductores de Ituango anunciaran cese de actividades hasta que EPM se reúna con ellos para definir acciones concretas para sobrellevar las afectaciones por Hidroituango, los comerciantes del municipio del Norte antioqueño cerraron sus negocios como forma de apoyo a los transportadores.



En la mañana de este jueves 16 de agosto, más de 120 negocios no abrieron sus puertas y realizaron una protesta pacífica manifestando que no están en contra de la megaobra, pero que no tienen por qué estar perjudicados por esta.

Así se ven las calles de Ituango con el comercio cerrado como forma de protesta a las afectaciones de #Hidroituango pic.twitter.com/IoRvpPwk5o — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) 16 de agosto de 2018

“Desde la contingencia de Hidroituango han mermado las ventas, los negocios han caído y hemos tenido que despedir a empleados. Estamos exigiendo libre movilidad. Los turistas ya no quieren movilizarse hasta el pueblo porque es bastante tedioso movilizarse por la represa”, expresó una de las voceras de los comerciantes.



En el caso del gremio transportador, Emilio Calle, vocero de los conductores, manifestó que el número de viajes semanales que hacían desde y hacia Ituango ha disminuido un 40 por ciento, lo que les ha acarreado pérdidas económicas.



“No queremos aumentar el precio de los fletes porque eso sería atribuirles a los comerciantes responsabilidades que tiene que asumir EPM”, expresó.

Variedad de negocios cerraron sus puertas Foto: Cortesía transportadores Ituango Los comerciantes, al igual que los transportadores, dijeron tener pérdidas económicas desde que comenzó la contingencia en Hidroituango a finales de abril Foto: Cortesía transportadores Ituango Inicialmente la manifestación durará un día. Foto: Cortesía transportadores Ituango El pueblo parecía abandonado en las calles. Foto: Cortesía transportadores Ituango Hubo solidaridad de los comerciantes con los transportadores, quienes no les han incrementado los precios de los fletes. Foto: Cortesía transportadores Ituango Los productores también están afectados pues no pueden enviar sus productos a Medellín. Foto: Cortesía transportadores Ituango Esperan que esta semana haya acuerdos con EPM Foto: Cortesía transportadores Ituango

La solidaridad de los transportadores fue recíproca por parte de los comerciantes, que también le exigen a la multilatina soluciones prontas y concretas a la problemática.



Mientras el paro de conductores es indefinido, a la espera de que EPM les confirme una reunión el viernes 17 de agosto, inicialmente los comerciantes solo cerrarán sus negocios 24 horas, esperando que sí se concrete el encuentro entre ambas partes.



Por su parte, desde el lunes 13 de agosto, EPM incrementó las frecuencias de las caravanas para movilizarse desde y hacia el municipio pasando de cuatro a ocho. Estas van de 6 de la mañana a 8 de la noche en lapsos de dos horas.



