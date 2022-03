Diversas encuestas recientes han reflejado una realidad que cada día se hace más evidente en las calles, restaurantes y establecimientos comerciales del país: en los últimos años, la tenencia e incorporación de mascotas en nuestra sociedad y vida diaria ha crecido exponencialmente.



Las mascotas llegaron para quedarse y hoy son un miembro más de muchas familias colombianas, con todo lo que eso implica.

Algunas estadísticas señalan que ciudades como Bogotá, Medellín y Cali son las que han reportado la mayor tenencia de mascotas, mientras que otras revelan que los perros, con un promedio superior al 65 por ciento, son los animales preferidos para tener en casa, seguidos por los gatos (un 20%), aunque alrededor del 17 por ciento poseen ambos.



Esa tendencia indica que aproximadamente 6 de cada 10 hogares colombianos tienen alguna mascota, y que por lo menos un 30 por ciento de los que afirmaron no tenerla quisieran adquirir al menos una.



Esta importante realidad ha llevado a que muchas compañías y negocios tomen cada vez más en serio estas estadísticas y actúen en consecuencia para atender esta creciente preferencia y demanda.



Un animal de compañía en una oficina de la entidad. Foto: Cortesía

No obstante, todavía hay varios establecimientos y sectores que conservan las restricciones que impiden el ingreso con mascotas a sus instalaciones, tal como sucedía –hasta ahora– con las instituciones bancarias y financieras.



¿Y por qué hasta ahora?, porque Coltefinanciera S.A. acaba de declararse formalmente como la primera entidad del sector en ser respetuosa y amistosa con los animales o lo que se conoce internacionalmente como ‘Pet Friendly’, lo que implica la implementación de un conjunto de normas y conductas corporativas modernas e inclusivas, las cuales se alinean con la tendencia mundial de las organizaciones que quieren, respetan y valoran a los animales domésticos, como un integrante más de las familias de las que hacen parte.



Y es que la decisión de esta compañía de financiamiento es tan clara y consecuente que en su sede administrativa de Bogotá ya habitan ‘Libranza’ y ‘Factoring’, las primeras mascotas que integran la familia de colaboradores de esta empresa y que cuentan con las mejores condiciones y cuidados.



“Nos regimos por conceptos claros de respeto, inclusión, integración y responsabilidad social y coincidimos con la moderna tendencia ‘verde’ que llama a la aceptación de las diferencias, la tolerancia, consideración por el planeta, al equilibrio ambiental y al comportamiento empático, sostenible y comprensivo. Es en este contexto que se ha incrementado el afecto, tenencia, adopción, mantenimiento e integración de los animales a la vida de las personas y sus núcleos sociales y familiares. Así, en Coltefinanciera somos amigos de tu más fiel amigo”, enfatizan fuentes de la entidad.



Convertir a Coltefinanciera en una compañía Pet Friendly, y darles la bienvenida a las mascotas de sus clientes en todos sus espacios de servicio (17 oficinas), es de igual manera una buena y oportuna decisión, puesto que se presenta como una organización consciente, moderna y alineada con las tendencias mundiales y locales más relevantes de la actualidad.



Así, desde ahora, las mascotas de todos los clientes de Coltefinanciera tendrán también las puertas abiertas en todas sus agencias.

Normas para tener en cuenta

Pese a que en el país aún no existe una legislación que regule el tema Pet Friendly, sí resulta fundamental la implementación de políticas y normas internas para garantizar un uso adecuado de los espacios amigables con los animales y un respeto mutuo, cliente - mascota.



Al igual que en otras latitudes y experiencias internacionales, Coltefinanciera diseñó un reglamento, por medio del cual se señalan las condiciones, limitaciones y deberes que tendrán que ser respetados y observados por los clientes que visiten cualquiera de sus agencias en compañía de sus fieles compañeros de vida.



Entre estas normas están la aceptación del ingreso de mascotas siempre y cuando sean perros o gatos, y en ningún caso se permitirá la entrada de animales como reptiles, arácnidos y aves, entre otras especies silvestres.



Muchas compañías y negocios tomen cada vez más en serio estas la creciente preferencia por mascotas Foto: Cortesía

Así mismo, solo se permitirá el ingreso de dos mascotas al mismo tiempo, lo que significa que en caso de que se hiciera presente un cliente con una tercera, deberá esperar afuera de la oficina para poder ser atendido por el personal de la institución.



El reglamento también contempla que las razas grandes o potencialmente peligrosas deben llevar bozal y que el dueño de la mascota es y será siempre el directamente responsable por la conducta de la misma dentro de sus instalaciones.



Coltefinanciera, igualmente, se reserva el derecho de admisión en caso de considerarlo conveniente para la seguridad de sus visitantes y, de presentarse alguna situación, se solicitará el retiro de la persona responsable y su mascota, dando cumplimiento al Código Nacional de la Policía.



La entidad recomienda no llevar a las mascotas a sus oficinas si se encuentran en celo, no están bien de salud o no tienen sus vacunas y desparasitación al día, al tiempo que se requiere el uso permanente de collar, placa y correa puesta, esperar a que hagan sus necesidades antes de entrar a sus agencias y portar siempre bolsas plásticas y pañitos húmedos.



“Coltefinanciera se convierte así en la primera institución financiera de Colombia que se declara oficialmente amistosa con las mascotas de sus clientes y a partir de ahora, junto a Factoring y a Libranza, nos complace darles la bienvenida en nuestras agencias, porque aquí somos amigos de tu más fiel amigo”, puntualizan voceros de la compañía.



Más información específica sobre las normas y sobre este programa se encuentra disponible en la página web: www.coltefinanciera.com.co



ALEJANDRO RAMÍREZ

Para EL TIEMPO