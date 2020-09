Se robó una foto de un bebé y la usa para decir que lo mató un policía

El viernes pasado, Vanesa Ramírez, quien vive en San José del Guaviare, se quedó en shock al ver en varias publicaciones a una mujer que usaba la foto de su hijo diciendo que un policía lo había matado a bolillazos en Medellín.



Su indignación no fue para menos. "Una sobrina me dijo: mira lo que esta señora está haciendo con la foto del bebé y mi hijo también la vio y se puso a llorar inmediatamente y dijo: yo no estoy muerto, yo no estoy muerto", narra.



Vanessa, al percatarse del video de la mujer identificada como Erika Tabares, se dio cuenta que no le era extraña y que había una conexión con lo que estaba sucediendo.



Todo empezó hace alrededor de seis años. El hermano de Ramírez, quien vive en Bogotá, tuvo una corta relación sentimental con Erika Tabares. Un tiempo después, ella se comunicó con Vanesa desde Medellín.



"Nos dijo que estaba embarazada de mi hermano, que ella llamaba porque necesitaba colaboración. Le dijimos que se fuera para Bogotá y buscara a mi hermano, nosotros qué podíamos hacer desde tan lejos", recuerda.



"Luego volvió y nos llamó, nos dijo que la bebé había nacido y que necesitaba plata. Nos decía que no sabía qué hacer con ese bebé y que tenía que entregarla a Bienestar Familiar o que la iba a regalar", cuenta Vanesa, quien dijo que su respuesta fue que le dieran la niña, que la familia en San José del Guaviare se haría cargo de ella.



"No nos volvió a llamar hasta 15 días después y nos dijo: 'no hay nada que hacer, la bebé estaba muerta'", recuerda.



Ella es Erika Tabares y nos pidió contar su historia en redes: Doña Erika trabajaba vendiendo tintos en el parque de Bolívar en #Medellín. Con esto mantenía a dos hijos suyos, 6 hijos de una hermana fallecida y su bebé.



Cuatro años después, Erika vuelve y contacta a Vanesa, esta vez por Facebook y con un nombre distinto, pues se identificaba como Paula Andrea Rodríguez.



Esta vez, la razón de la comunicación era para saber por su expareja. Pero lo curioso es que en la foto de su perfil aparecía la imagen del bebé de Vanesa, lo cual la indignó.



Pasaron los años y Vanesa no volvió a saber de dicha mujer hasta el viernes pasado, cuando vio el video que se viralizó este fin de semana en redes sociales.



Allí, Erika Tabares, llorando, clama por justicia. En su testimonio, con una fotografía de un bebé en mano, denuncia que un policía había matado al menor con un bolillo en un operativo para quitarle su carro de tintos en el Parque Bolívar de la capital antioqueña.



"Realmente lo que hemos visto es que esta señora se está lucrando con esto, lo que ella pide es que la ayuden. Lleva como seis años con el mismo cuento, con la misma foto", afirma.



De acuerdo con sus propias averiguaciones y con tuiteros que publicaron el video de Erika, sí hubo embarazo, pero el bebé no era de su hermano. Realmente fue una niña que nació prematura en la mañana y en las horas de la tarde murió. Eso fue hace seis años.



En el video se puede ver la foto de un pequeño bebé arropado con un manto rojo. Pero no es el hijo de Erika Tabares, Se trata de un niño de seis años que vive con Vanesa Ramírez (su mamá), su padrastro y dos hermanastros, en San José del Guaviare.

Vanesa y su hijo cuando era bebé. Ya él tiene 6 años. Foto: Cortesía Vanesa Ramírez

Vanesa espera que todo se aclare. Ya informó de la situación a la Sijín de su departamento y espera que haya un pronunciamiento de las autoridades.



Para ella lo importante es que no se utilice a su hijo para fines mentirosos y mucho menos lucrativos.



