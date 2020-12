Colombia: El mejor lugar del mundo para avistar aves

Con yoga, el avistamiento de aves se ha convertido en una actividad que viene ganando muchos seguidores en Colombia. El país es reconocido a nivel global como el campeón mundial en mayor diversidad de aves con alrededor de 2.000 especies, el 20 por ciento de ellas en el mundo.



Número que cada año aumenta con base en los constantes estudios que hacen investigadores, mientras recorren el largo y ancho del territorio nacional.

Paula Saravia, bióloga de la Universidad CES de Medellín, es una de las estudiosas que realiza recorridos por la ciudad en búsqueda de nuevas aves y, como experta en el tema, tiene una serie de recomendaciones a la hora de disfrutar de este espectáculo de la naturaleza.



Ella sugiere que para las personas que quieren comenzar su vida en esta actividad, es ideal comprar unos binoculares, no deben ser costosos. Advierte sí, que tengan un buen alcance para lograr identificar las aves.



Otra recomendación para salir a pajarear es hacerlo es madrugar, estar a las 6 de la mañana en el sitio.



Aunque se puede en la tarde, con seguridad se van a ver más especies en la mañana.

“A la hora de salir a disfrutar de las aves, hay que saber que tienen dos picos al día, la gran mayoría son activas de 6 a 10 de la mañana. Esto no significa que no se puedan ver el resto del día, pero a esa hora es donde más podemos verlas y, sobre todo, escucharlas”, explica Saravia.



Gran parte de la observación de aves no es ver si no escuchar, porque muchas veces se escuchan más de lo que se pueden ver.



Igualmente es importante mantener el silencio, no usar ropa de colores llamativos, nada que sobresalga mucho para que no ser punto de atención por parte de los pajaros.



El avistamiento de aves es una actividad en la que las personas se dedican a observar, en ningún momento se debe intervenir, invadir ni afectar el hábitat. Simplemente observar.



“Hay métodos que usa la gente para atraerlas, se llama el playback o llamados. Es decir, llamar a las aves con el sonido de su propio canto. Eso no se debe hacer, porque la idea es solo disfrutar de lo que se ve, es algo de azar, paciencia” agrega la bióloga.

Tampoco se les debe alimentar, nada que implique la manipulación del momento natural, solo disfrutar de que están aquí, enfatiza.



Según los datos de plataformas especializadas y ciudadanos que hacen avistamiento en Medellín, en el cerro Nutibara hay cerca de 86 especies de las cuales 15 de ellas son migratorias, siendo un espacio diverso para verlas.



“Para ser un área tan pequeña dentro de la ciudad y para tanta adversidad que puede enfrentar un espacio así, hay muchas aves. Cualquier persona que quiera aprender, este es un buen lugar gracias a los senderos ecológicos resulta un buen sitio para conocer sobre las aves del valle de aburrá”, precisa Saravia.

Territorio de aves

El país es visto de cerca por los fanáticos nacionales y extranjeros, conocido como el campeón mundial para el disfrute del avistamiento. Cada año el número de especies nuevas aumenta.



Hay muchas cosas que hacen que eso pase. Una, y tal vez la más importante, es la diversidad del territorio colombiano: las cordilleras, mares, valles interandinos, Amazonía, Llano. Las aves tienen unas tasas de especiación muy rápidas gracias al espacio tan diverso, se esparcen logrando que cada región tenga su comunidad de aves en particular. “Una casi que puede saber dónde está por las aves que hay”, dice la especialista.



En esta época del año y debido a las bajas temperaturas que empiezan a llegar a Norteamérica, las aves empiezan a migrar.



Muchas de ellas evolucionaron de tal manera que evitan el invierno porque no hay casi comida ni refugio, vuelan miles de kilómetros y llegan a los bosques del trópico para comer y permanecer hasta mediados de abril cuando comienzan su viaje de retorno al norte para el apareamiento y nacimiento de sus crías.

En el Alto de San Miguel, donde nace nuestro río Medellín, se duplicó el número de especies de aves en los últimos 20 años. 👉 https://t.co/YkSoV2nlyE pic.twitter.com/VgXPvp2AiN — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) February 8, 2018

La capital antioqueña es uno de los lugares favoritos para estos visitantes donde se pueden ver, entre otras especies, la mirla buchipecosa, la piranga rubra y el gavilán migratorio.



La tecnología ha permitidodisfrutar del avistamiento de aves. La Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York, por ejemplo, cuenta con el laboratorio Cornell Lab of Ornithology. Un espacio que tiene el mayor conocimiento de aves en el mundo y, a través de su experiencia, desarrollaron dos aplicaciones móviles para conocer más sobre aves.



Se trata de Merlyn App, con este aplicativo se pueden descargas paquetes según el área geográfica donde nos encontremos, Medellín, Cali, Bogotá, y es posible escuchar los cantos, ver fotos y leer las descripciones de esas aves.



Si la persona tiene una foto de una ave que vio, pero no sabe cómo se llama la app tiene una función de reconocimiento por inteligencia artificial en la que se sube la foto y sugiere qué especie puede ser. La siguiente app desarrollada por el laboratorio Cornell Lab of Ornithology se conoce como Ebird. Aquí las personas pueden subir registros de aves que aún no han sido identificadas para que los demás usuarios puedan ver y estudiar más acerca de ellas. Amba se pueden descargar en Android y IOS.

JAIVER NIETO ÁLVAREZ

Fotoperiodista de EL TIEMPO

@JaiverPress