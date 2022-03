Un lío en la contratación del proveedor de la limpieza en los colegios públicos de Medellín tuvo en vilo la continuidad de las clases.



El hecho se recrudeció el lunes pasado cuando varias sedes denunciaron que no había personal para estas tareas por lo que las clases se suspendieron en algunas instituciones.



La secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, informó ayer martes que ya se reestableció este servicio de aseo y limpieza en las 229 colegios de la capital antioqueña.



“Tuvimos una situación atípica en el proceso de contratación a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente en la que se presentó un empate por 11 oferentes para este servicio. Así que estamos garantizando todo el tema de objetividad, de transparencia, por parte de la Alcaldía de Medellín a través de nuestro proceso de contratación”, explicó Agudelo.



La funcionaria explicó que el operador que venía prestando el servicio hasta el viernes pasado, ya está en las instituciones educativas. Para esto, se hizo una ampliación del contrato para garantizar el servicio en todos los colegios.



Sin embargo, en la mañana de este miércoles Fecode denunció que el tema no está del todo solucionado. “Por la terquedad de la Secretaría de Educación de Medellín, en el Colegio Antonio Derka los estudiantes terminaron lavando baños en condiciones no adecuadas para su bienestar. Todo por la no contratación del personal de aseo en la ciudad”, denunció el sindicato de trabajadores.



Por la terquedad de la Secretaría de Educación de Medellín, en el Colegio Antonio Derka los estudiantes terminaron lavando baños en condiciones no adecuadas para su bienestar. Todo por la no contratación del personal de aseo en la ciudad. @AdidaSindicato @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/R8mLfeesN4 — fecode (@fecode) March 9, 2022

Frente a este caso puntual, la secretaria de educación dijo que ese colegio ya tiene el servicio con el personal adecuado.



Toda esta situación generó críticas en la ciudad. Una de ellas del concejal Simón Molina, quien señaló improvisación por parte de la Alcaldía:



“La falta de planeación deja a miles de niños sin poder estudiar”, señaló el concejal.



Según la Alcaldía, para hoy miércoles hay normalidad en la prestación del servicio de aseo en los colegios de la capital antioqueña.



MEDELLÍN

