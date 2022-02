El Colegio Médico de Antioquia hizo un llamado al Gobierno Nacional, así como al regional y local, para que establezcan medidas a largo plazo por la contaminación del aire, debido a las afectaciones en la salud que esto representa.



Desde este 14 de febrero, Medellín y los otros nueve municipios del Valle de Aburrá se encuentran en el primer episodio de calidad del aire, que se extenderá hasta el 8 de abril.

Para esta ocasión aún no se activaron medidas adicionales como el pico y placa para vehículos de carga y la ampliación de la restricción para motos y carros, fuera de los habitual. Además tampoco se suspendió el permiso de circulación, lo que le da la posibilidad a las personas de pagar para salir el día que les corresponde el pico y placa.



"Las medidas transitorias que establecen diferenciaciones sociales basadas en la posibilidad de pago o no de dineros para poder circular no resuelven el problema y son pañitos de agua tibia (...) Teniendo en cuenta la grave afectación para la salud humana, que representa la contaminación del aire", opinó Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia.



Desde la autoridad ambiental indicaron que, de acuerdo a las mediciones y pronósticos, este episodio no será tan fuerte como el ocurrido en 2020, pero tampoco tan leve como se vivió el año pasado, en el que no hubo ninguna medida restrictiva.



Sin embargo, de acuerdo a cómo evolucionen las mediciones y a factores externos como los incendios forestales que afectan la calidad del aire, se tomarían medidas estrictas.



"Es muy posible que desde 21 de febrero haya pico y placa a vehículos de carga, pero dependerá de cómo estén los indicadores. Será el tiempo el que dirá si se toman medidas adicionales como la suspensión del pago especial de circulación", precisó Juan David Palacio, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.



De cualquier modo, Valdivieso pidió a las autoridades emitir medidas más a largo plazo.



"Invitamos a las autoridades del orden nacional, regional y local a abordar con seriedad y responsabilidad el presente y el futuro de la movilidad urbana. Se hace indispensable generar normas e incentivos que nos permitan a un plazo de 15 a 20 años el reemplazo de la movilidad ligada a los conbustibles fósiles", dijo.



MEDELLÍN