Colegio impidió ceremonia de grados a estudiantes en Medellín

Cerca de 20 estudiantes de la Institución Educativa Manuel J Betancur, del corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, no recibieron sus diplomas de bachillerato en la ceremonia de proclamación del grado 11. La razón, la comisión de evaluación y promoción de la institución tomó la decisión debido a que los estudiantes aprobaron a destiempo algunas de las materias.

Alejandra Franco, mamá de uno de los estudiantes, manifestó que ha sido un momento muy difícil, tanto para ella como para su hijo, pues la ilusión de estar presente en la ceremonia como símbolo de la culminación de sus estudios se vio derrumbada por decisiones administrativas.



“Mi hijo se quedó reforzando solo una materia y la aprobó después. Nosotros guardábamos la esperanza porque se comprometió a pasar esa materia para estar en la ceremonia con sus compañeros”, comentó la acudiente.



El rector del colegio, Rafael franco, indicó que los estudiantes tenían hasta el 19 de noviembre para definir su situación, pero que algunos no cumplieron con lo pactado, por lo que la comisión consideró que, como una forma de reprensión, no debían estar presentes en el acto.

A nosotros nos dio muy duro porque teníamos todo listo, él soñaba con sus grados al lado de sus amigos, yo ya había pagado las fotos, la toga y todo lo que pide el colegio

"La proclamación de bachilleres no es una obligación de las instituciones, es un estímulo para motivar a los estudiantes para que cumplan con sus deberes de forma responsable y ellos no los cumplieron a tiempo", expuso el rector.



Camilo Alzate, uno de los estudiantes que no pudieron asistir a la proclamación, dijo que el rector les había advertido sobre la situación, pero que tanto él como sus compañeros, guardaban la esperanza de asistir a la ceremonia si lograban alcanzar los logros antes de tiempo.



Según cuenta Camilo, además de él, otros seis compañeros de su curso también están pasando por la misma situación, además de los otros que pertenecen a los otros dos grupos de 11 del colegio y que suman en total 20 afectados.

El subsecretario de Educación, Jorge Ríos, comunicó que la entidad conoció la situación cuando la institución educativa ya había salido a vacaciones, pero que tanto él como el grupo de supervisión educativa van a someter el caso a un proceso de investigación durante la primera semana de inicio de labores del colegio en enero del próximo año.



“Esta decisión está en el manual de convivencia. Y si está en dicho manual, el colegio tiene todo el marco legal justificable. Lo que en este caso concreto no está bien son los antecedentes o el uso de los tiempos previos a dicha decisión. En caso de encontrar irregularidades, haremos la respectiva solicitud de correctivo y restablecimiento de derechos a la institución implicada en el hecho”, manifestó el funcionario .



