Colegio de Castilla teme por licencia y posibilidad de cierre

El pasado jueves, de manera espontánea, varias decenas de padres de familia llegaron hasta las instalaciones del Instituto Pedagógico Alfa, de Castilla, para protestar por el cierre de la institución. Solo un día antes se enteraron de que al colegio donde estudian sus hijos no tenía licencia para operar. En total, son 240 niños que quedarían en el aire si el Alfa no logra solucionar la situación.

Liceth Macías, rectora de la institución, contó que el colegio lleva 26 años funcionando. Según dice, en 25 años nunca recibieron visita alguna de la secretaría de Educación. Pero expresa que este año cambió la situación. “La secretaría nunca se enteró, nunca fue a donde estábamos en esos 25 años. Nosotros teníamos toda la papelería disponible. Pero este año nos visitaron y nos pidieron papeles de uso de suelo, Industria y Comercio y certificado de construcción. La sede era alquilada y el dueño no los tenía”, puntualizó la rectora.



La institución, entonces, tuvo que buscar otra sede para seguir funcionando. Con el fin de conseguir una nueva sede que la pudiera acoger, la rectora se puso en contacto con el presidente de la acción comunal del barrio y acordaron un nuevo lugar. En ese sitio, dicen los miembros de la comunidad, funcionó la institución Elisa Arango de Cock hace algunos años.



Ahora, dice la rectora Macías, era utilizada para realizar eventos comunales. “Cuando nos vinimos para este nuevo espacio lo notifiqué con la secretaría de Educación. Pero, esta sede, que fue del municipio, tampoco tiene los papeles al día: no aparece el de uso de suelos ni tampoco el certificado de construcción”, comentó Macías.

Ante la situación de la institución Alfa, el secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, argumentó que lo que dicen las directivas de la institución “no es cierto”.

El secretario expresó que la sede anterior del colegio no cumplía los requisitos adecuados para albergar a los estudiantes. “En el 2017 fue cerrada la sede en donde ellos estaban porque no cumplían los requisitos, estaban poniendo en riesgo la vida y la seguridad de los niños”, dijo el secretario.



Una cuestión a tener en cuenta es que el Instituto Pedagógico Alfa es privado, lo que implica que sea la misma institución la que invierta en sus instalaciones y garantice que sus estudiantes asistan a un lugar digno.



Por otro lado, la rectora se quejó de que en la secretaría de Educación no les han prestado la atención necesaria. “Ellos tienen que entender que no estamos en una pocilga, que el sitio es adecuado. Acá nos va a tocar traer al alcalde para que mire la situación. Pero parece que no hay ninguna solución”, se lamentó.

El secretario, por su parte, consideró que desde su despacho se ha acompañado a la institución para que esta pudiera funcionar luego del cierre de la primera sede. “Nosotros los acompañamos: con la junta de acción comunal buscamos otro espacio. ¿Qué está pasando hoy? Pues que estos niños no pueden volver a una sede que les implique peligros para su vida. En este momento les estamos ayudando a que cumplan con los requisitos de seguridad en el nuevo espacio”, detalló Patiño.

En este punto hay un encuentro de versiones. Mientras el secretario dice que la institución no ha sido cerrada, la rectora argumenta que no tiene licencia y que, por ello, no puede matricular estudiantes. “La solución es que me den la licencia para yo poder seguir con las matrículas. Los papás van a la secretaría y les dicen que el colegio está abierto, que no hay problema, pero no es así”, denunció Macías.



La versión del funcionario público es diametralmente opuesta: “Lo que tienen que entender es que la sede anterior está cerrada por sus problemas estructurales. Sería irresponsable permitir el regreso, eso está cerrado y no lo vamos a abrir. En cambio, les estamos dando la posibilidad de que saquen una nueva licencia para el lugar en el que están hoy”, añadió.



Es decir, el secretario explicó que el colegio seguirá funcionando siempre y cuando se avance en la licencia de la nueva sede y no intenten retornar a la anterior.



Sin embargo, la rectora insistió en que el nuevo espacio, que tiene más de 40 años de construido y que fue del municipio, tiene problemas que la municipalidad debe resolver. “No es posible que un predio que fue del municipio no tenga toda la reglamentación al día”, expresó.

Karherin Gallón, madre de familia, mostró su preocupación por el cierre del colegio. Sin embargo, el secretario Patiño asegura que la institución podrá seguir funcionando el año entrante siempre y cuando se avance en la licencia de la sede actual.



