La lucha del primer colectivo LGBTIQ+ indígena del país que está en Antioquia

Ser una mujer trans en un país donde la diversidad sexual es atacada con violencia psicológica, sexual y física, es un gran reto pero aún más siendo parte de una comunidad indígena.



Este reto lo ha llevado con altura Pamela Carupia Tascón, una mujer trans e integrante de la población LGBTIQ+ del pueblo Embera Chamí en el departamento de Antioquia.

En el resguardo indígena Karmata Rúa, ubicado en el municipio de Jardín (Suroeste antioqueño) a más de tres horas de Medellín, comenzó su transformación cuando tenía 13 años y decidió cambiar su identidad de género.





De aquellos años de preadolescencia recuerda que muchos niños no la aceptaban tras haber decidido ser una mujer, por lo que en más de una oportunidad tuvo fuertes discusiones que terminaron en peleas.



“La lucha personal como mujer trans no es nada fácil, uno como mujer trans, poder lograr títulos, reconocimientos, no es nada fácil, porque desde que soy una mujer tras empezó un proceso organizativo en el resguardo y empecé con tropiezos”, dice Pamela.



Aferrada a su liderazgo para el deporte y la cultura, esta mujer trans poco a poco fue logrando un espacio dentro de su comunidad hasta conseguir ser consejera, un título que veía muy lejano por su orientación sexual.

Pamela, tras recibir por parte de la Gobernación de Antioquia el reconocimiento de ‘Antioqueña de oro’ en la categoría Arte y Cultura, hace pocos días fue nombrada coordinadora del primer colectivo LGBTIQ+ indígena que tiene el país y que nació en el departamento.



Bautizado como Kajaika, que significa ‘cuerpos y espíritus diversos’, lo integran hombres y mujeres con orientación sexual y de género diversa indígena de Antioquia.



“Es un proceso que es bonito y que ha nacido de la colectividad de Mujer y Género, gracias a ellos hemos logrado obtener este colectivo porque hay muchas necesidades para la población LGBTIQ en cada población indígena. Digamos que, en cada resguardo, aunque yo acá en Karmata Rúa soy muy afortunada”, agrega Carupia.





Y es que en conversaciones que ha tenido con otras mujeres trans y lesbianas de otros resguardos, ha conocido que muchas han sufrido por su orientación. Para el caso de las primeras en departamentos como Valle y Risaralda, han sido desterradas de sus resguardos porque "no pueden seguir libremente lo que ellas quieren ser, mujeres trans".



Saán Flórez Correa, arqueóloga y magíster en biología, cuenta que hay registros prehispánicos donde entre las comunidades había “mucha diversidad de género” antes de la colonización, pero cuando llega la colonia británica con la religión judío cristina que plantea la existencia de hombres y mujeres y niega otras formas de identidad de género y sexo, se empieza a aniquilar a todas las personas diversas.



“Hay registros escritos por cronistas que dicen que había que aniquilar a estas personas antes de que lleguen a los libros de historia. Esa historia también se negó y desde allí ha sido un tema muy tabú”, concluyó.

La creación del colectivo diverso, explica Yeny Andrea Tascón, consejera de Mujer y Género de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), surge en cumplimiento a un mandato que dejó el décimo Congreso de los Pueblo Indígenas y que no había llegado a feliz término.



Cuenta que fue una necesidad que las mujeres indígenas del departamento habían dejado y ya era hora de empezar a trabajar por los derechos de la población LGBTIQ+ de las comunidades indígenas.



Para su consolidación contó con el apoyo de la organización no gubernamental para el desarrollo Mundubat, la diputación foral de Bizkaia, la Secretaría de la Mujer de Antioquía y el grupo Arcoiris.





En cuanto al interno de la OIA, con el acompañamiento de una psicóloga indígena con formación espiritual y cultural, una pedagoga y una social que está en todos los procesos de formación, capacitación y sensibilización con los diferentes integrantes de los pueblos indígenas.

Una labor nada fácil

El nacimiento del colectivo no ha sido difícil, asegura la consejera Tascón, porque la cultura y las creencias de los indígenas hacen compleja la aceptación de las orientaciones sexuales diversas.



“Pero hemos estado preparándonos para poder responder también desde la manera más clara, desde una manera amorosa a las comunidades y a las autoridades, para que podamos entender (...) Este tema de población diversa es mucho más difícil y lo decían las mismas compañeras cuando empezamos el proceso”, agregó la consejera.



El proceso que emprendieron está enfocado en que la población diversa sea aceptada dentro de los territorios, que puedan sentirse parte del pueblo, porque muchas veces han sido rechazados.



Entre los integrantes de este nuevo colectivo que marca un antes y un después la historia de los indígenas en Antioquia y del país está Arles Jose Catan Bailarín Bailarín, indígena de la comunidad Polines, una de las cinco que tiene el municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño.



Cuenta Bailarín que desde el año pasado comenzaron a realizar reuniones con cada pueblo para concientizar a los indígenas sobre el colectivo que se estaba formando y después convocaron a quienes querían hacer parte de él.



Este joven, quien es abiertamente gay, dice que lo más difícil para un indígena que hace parte de la población LGBTIQ+, es lograr la aceptación dentro de su familia, porque, repite lo mismo que la consejera, en la ideología de los pueblos originarios es difícil. Fue por eso que él salió de su casa.



“Gracias a Dios he trabajado y por eso me salió como independiente, pero hay jóvenes que les toca estar dentro del hogar escuchando comentarios, escuchando críticas, escuchando, sintiendo discriminación por su propia familia. El reto más grande es dentro de la familia en el momento, diría yo, porque a muchos he escuchado decir que, si hago esto, mi familia me dice eso”, comenta.

Comenzó la caracterización

Con el nacimiento del colectivo, se empezó a trabajar en la caracterización de la población diversa existente al interior de los pueblos indígenas de Antioquia.



Aunque inicialmente está conformado por 22 personas, en el proceso que han empezado hasta ahora y del que Arles ha participado, han sumado un total de 80 hombres y mujeres, incluyendo a las 22 iniciales. Hay otros que han decidido no aparecer en la caracterización por miedo a lo que pueda ocurrir dentro de sus hogares.



“Pero entonces hay que seguir trabajando, concientizando, llevando estrategia de trabajo, un plan de trabajo, para que también puedan como ir educando e integrarse al colectivo, no porque desde el colectivo estemos obligando, sino que ellos mismos digan, yo hago parte de la población”, concluyó Bailarín.



A la parte de este trabajo se avanza como el proceso de sensibilización para acercar a los maestros, agentes de salud, parteras y otros, a que tengan las herramientas para abordar el tema, al igual que a las autoridades.



Uno de los pueblos que conforman la Organización Indígena de Antioquia (OIA), el Senú, hasta el momento ha decidido no tener participación en la colectividad.



“Llegará el momento en que diga: ‘listo, nosotros también hacemos parte y también somos parte de esa diversidad o también pueden decir no, en la cultura nuestra no nos vamos a identificar de esa manera’. Estamos a la espera y a la expectativa”, concluyó la consejera.



LAURA ROSA JIMÉNEZ

REDACTORA EL TIEMPO

MEDELLÍN