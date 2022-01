Al menos ochos virus han sido identificados por la Secretaría de Salud de Medellín, en su vigilancia epidemiológica, como los causantes de la cantidad de infecciones respiratorias que se están presentando actualmente y que tienen colapsados los servicios de urgencias en la ciudad.



A través de fotos y videos en las redes sociales ha quedado en evidencia la cantidad de personas que acuden a las IPS y los laboratorios donde practican pruebas de covid-19, que no solo presentan colapso en Medellín, sino también en otros municipios de Antioquia, desde los últimos días del mes de diciembre. Según la Secretaría de Salud departamental, 14 hospitales están llegando al 100 por ciento de su capacidad.



Luego de las celebraciones decembrinas, se proyecta que más personas tengan infecciones respiratorias, también asociadas a los cambios de temperatura, que no requieren hospitalizaciín, según explicó Fernando Montes, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Medellín.



"El mismo pánico colectivo genera que cualquier infección respiratoria es covid, pero nosotros tenemos una vigilancia centinela de los virus que producen la infección respiratoria en Medellín semana a semana. Son más o menos 8 virus los que están produciendo la enfermedad, incluyendo la h1n1, que hace 10 años llegó como nuevo y también produjo pánico", detalló Fernando Montes, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Medellín.



En general, Antioquia pasó de practicar 6.000 pruebas de covid-19 a hacer 15.000 y la positividad en estas se aumentó del 7 % al 22, 5 % en una semana.



Frente a ese índice, que se trata de cuántas pruebas de las practicadas por sospecha de covid resultan positivas, Montes explicó que lo que demuestra es que el restante de personas padecen otros virus.



"Si hay una positividad, por ejemplo, del 10 % en las pruebas covid, significa que hay 90 % que se les hizo la prueba porque tenían infección respiratoria y no son covid, es decir que ese porcentaje están siendo producidas por otros gérmenes", dijo el epidemiólogo.

Además de la gran cantidad de personas con infecciones respiratorias, al colapso de los servicios se suman otras causas, como los accidentes de tránsito, los casos urgentes como el infarto de miocardio, derrames cerebrales, lesiones, sumado a las aglomeraciones que todavía se dan luego de las celebraciones, incluyendo el puente de Reyes.



"Nosotros estamos viendo los servicios de urgencias congestionados, consulta externa, laboratorio clínico y ya están empezando a congestionarse los servicios domiciliarios. Las hospitalizaciones, que vienen igual desde hace dos semanas, ya venían congestionados hospitalización y UCI por otras patologías", dijo Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia.



Por lo pronto, las autoridades recomendaron observar los signos de alerta y no acudir a urgencias si no es estrictamente necesario.



"Hay unos signos o síntomas de riesgo, de alarma y esos son una tos persistente, que no permite respirar, que no permite tomar líquido siquiera, cuando una persona tiene dolor en el pecho muy intenso, o está somnoliento, debe acudir a los servicios de urgencias, pero mientras no ocurra eso, el manejo debe ser en casa con aislamiento", aclaró Montes.

La COVID-19 no se ha ido, y algunos de sus síntomas puedes confundirse con el resfriado común.



Por tu seguridad y la de todos a tu alrededor, si tienes síntomas de gripa aíslate😷🤲💦, comunícate con tu EPS y no acudas a urgencias si no es una emergencia vital#MedellínMeCuida pic.twitter.com/buDVEelF7h — Andree Uribe Montoya (@AndreeUribeM) January 5, 2022

El covid no se ha ido

Las autoridades de salud en Antioquia siguen mostrando preocupación por el aumento de casos nuevos de covid-19, que se viene presentando en mayor medida desde el 26 de diciembre. Hasta el momento, se estima que el incremento de los casos ya es del 500 %. En el último reporte, fueron más de 2.600 casos registrados.



La secretaria de Salud pidió a las EPS realizar las pruebas PCR y no las de antígenos, debido a que las primeras son más sensibles a detectar la variante ómicron, que fue confirmada en el departamento el pasado 30 de diciembre.



Por lo pronto, el departamento viene avanzando en el plan de vacunación, por lo que el 60 % de la población objeto ya cuenta con el esquema completo de vacunación y el 78 % con la primera dosis. La Gobernación reforzará el plan en las subregiones de Urabá y Bajo Cauca, donde se han sufrido atrasos.



