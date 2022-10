Como si se tratara de un laboratorio, durante 3 años la cocina de Manuela López fue una fábrica de recetas que tenían como propósito dejarle un legado a su hija Azul a través de la alimentación a base de plantas. Así nació Cocina Azul, su más reciente libro.



En 202 páginas, Manuela, de tan solo 25 años, recopila recetas con la única condición de que sean hechas con lo que la naturaleza le brinda.

Desde pequeña sabía que iba a ser una chef, pero solo fue hasta sus 20 años cuando nació su pequeña hija que ella decidió que tenía que dejarle un legado que nunca se le pudiera olvidar: la alimentación consciente.



“Cuando yo quedo en embarazo me pongo a cuestionar mi forma de vivir. Yo soy una persona que me preocupo mucho por lo que pase en el mundo y cada día somos más personas consumiendo ropa, gasolina y yo dije ahí que yo quería ser una mamá diferente y que tenía que aportar mi granito de arena y ahí decidí comenzar por la alimentación”, relata Manuela.



Pero esta creación no fue fácil, ella debió atravesar por la pérdida de su papá y una separación que la llevaron a casi tirar la toalla varías veces, pero su misión por hacerle saber a la sociedad que hay múltiples alternativas deliciosas que le hacen bien al cuerpo le pudo más que cualquier obstáculo.



“Hoy es uno de esos cambios que a largo plazo pueden tener gran impacto en el planeta y yo ya no estaba disfrutando la proteína animal, mi digestión era perversa y el cuerpo comenzó a rechazar y ahí empecé a estudiar y cuando Azul nace yo le di solo leche materna hasta los 11 meses y ahí fue que yo dejé todo”, cuenta Manuela.



Tiene claro que la alimentación a base de plantas es un “mundo al que todos tienen acceso pero nadie lo descubre. Todo el mundo come pollo con ensalada y papa pero esto va más allá. Nosotros tenemos muchísima variedad de fríjoles, papas de todos los colores pero siempre comemos lo mismo”, agrega.



En todo este proceso fue clave la alimentación de su hija. Cuando Azul comienza la alimentación complementaria, Manuela también inicia a compartir sus recetas por redes sociales y ahí nota que sus seguidores le piden que lo haga con más frecuencia e hizo su primer taller con 5 mamás.



“Hace 5 años comenzó Cocina Azul siendo un sueño pero los sueños hay que cumplirlos y me lo tomé enserio y así nació Cocina Azul haciendo talleres de temas diferentes como: desayunos, almuerzos, loncheras para niños y ahí comencé a recopilar las recetas y alguien me dijo que las pusiera en un libro”, cuenta la autora.



En el 2018 abrió una hoja en Word y comenzó a escribir: Bebidas y smoothies, brunch y desayunos, almuerzos, para compartir, snacks, postres, salsas y mermeladas y fermentados. Estos son los capítulos que el lector encuentra en Cocina Azul.



Cada receta tiene detalles para que una persona que no sea experta en cocina las pueda hacer y también traen tips que ella misma ha logrado perfeccionar repitiendo decenas de veces una receta antes de plasmarla en el libro. Su favorita es la torta de chocolate con caramelo, torta que comenzó a vender en pandemia y que la hizo merecedora de múltiples comentarios de sus seguidores aplaudiéndole su 'sazón'.

Cocina Azul es un libro hecho desde el alma para “sanar el cuerpo”. Cada página contiene recetas exactas con fotos tomadas por la propia Manuela y se puede comprar en el Instagram de la autora @manuelalopezme o en @mandalasparaelalma.



En el primer día de su lanzamiento superó todas las expectativas de ventas. “Más que un libro, es una guía para entender de qué se trata la alimentación a base de plantas (...) No quiero ganar dinero, quiero impactar positivamente a las personas”.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

SUBEDITORA EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @MARIASRODRIGUEZ