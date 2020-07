Clínica de la 80 en Medellín será Unidad de Cuidados Respiratorios

Tras la entrega y apertura de la Clínica de la 80 hace una semana para la atención de pacientes en medio de la contingencia por covid-19, esta se convierte desde este lunes en la primera Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales (UCRE).

Así lo anunció el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Así, la capacidad instalada de la Clínica de la 80 pasará la próxima semana de 60 camas a 150, con la posibilidad de llegar a las 220.



“Vamos a tener todas las camas de la Clínica de la 80 con ventiladores y con un sistema de oxigenación temprana. Si la persona se agrava, inmediatamente la conectamos al ventilador y se prepara para ser trasladado a la red hospitalaria” afirmó Quintero.



Una UCRE se define como un área de monitorización y tratamiento de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o agudizada, ocasionada por una enfermedad primariamente respiratoria con un nivel de gravedad intermedia.



Su objetivo se dirige a la correcta monitorización cardiorrespiratoria y al tratamiento de la insuficiencia respiratoria mediante soporte respiratorio no invasivo (SRNI) de pacientes que no precisan o no se benefician de ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pero que por su complejidad no podrían recibir los cuidados adecuados en hospitalización convencional.

Con corte al 20 de julio, la ciudad cuenta con una ocupación de camas UCI de 85 por ciento, de las cuales 29.6 por ciento corresponden a pacientes covid. Desde el pasado 16 de julio hasta la fecha la ocupación de pacientes en UCI pasó de 181 a 203.



Cabe mencionar que la Clínica de la 80 no atenderá servicios de urgencias ni de consulta general, únicamente contará con pacientes que se han referido de la red hospitalaria; para la atención a la ciudadanía, la línea 123 seguirá siendo el canal oficial.



Desde pasado 13 de julio Medellín declaró la alerta naranja en la ciudad, activando los protocolos propios de esta fase en la que la atención de los pacientes covid.



De acuerdo con el informe más reciente sobre este virus en la capital antioqueña, este domingo se sumaron 454 casos nuevos de covid-19 en Medellín, para un total 6.228 activos.



Los casos está distribuidos por comunas así:

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, así van los casos por comunas en Medellín hasta el 20 de julio. Foto: Tomado de Medellin.gov.co

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a las personas para que sigan tomando medidas de autocuidado, como el lavado de manos y de superficies, el uso de tapabocas, el distanciamiento social y cumplir con medidas como el toque de queda.

