La fiscal que persiguió a 'Otoniel' y a cuya cabeza le pusieron precio

Con una mezcla entre alegría y nostalgia Claudia Carrasquilla Minami reaccionó a la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe del ‘clan del Golfo’ y quien era el hombre más buscado del país.



Alegría porque es el resultado de años de persecución, lucha y estrategia de hace ya tiempo atrás y que ella misma llegó a liderar; pero también nostalgia porque reconoce que le hubiera gustado estar allí en el momento de la captura.

La que fue llamada la 'Fiscal de Hierro' dejó la Fiscalía en febrero del 2020 después de haberse hecho una reputación persiguiendo en Medellín -y luego en Bogotá- a las más peligrosas estructuras de narcotraficantes y de sicariato, incluyendo al 'clan del Golfo'.



Carrasquilla dialogó con EL TIEMPO sobre la importancia de la captura de ‘Otoniel’, la persecución que por años se le hizo y lo que se viene para esta estructura delincuencial y sus zonas de influencia.

¿Qué sintió al enterarse de la captura de ‘Otoniel’?



La verdad me dio mucha alegría ver culminado un trabajo al que se le insistió en tantas oportunidades cuando estuve al frente de la División de Crimen Organizado con tanto trabajo y tantas acciones que se hizo. Fue muy gratificante para mí.



¿Cómo fue ese trabajo suyo persiguiéndolo a él y al 'Clan del Golfo?



Yo llegué a la División de Crimen Organizado como fiscal en el 2010 y un año después fui contactada por un grupo especial de la DIJIN, quienes venían con una información sobre unas caletas que tenía el ‘Clan del Golfo’ en Antioquia y Córdoba.



Comenzamos a trabajar con esa información y al final logramos la incautación de aproximadamente $ 27.000 millones en caletas, algunas en propiedades de los familiares de ‘Otoniel’.



Todas tenían una particularidad: que eran unos alijos de dinero empacados al vacío en cantinas de leche para luego forrarlos en cartón.



¿Qué recuerda de la persecución contra ‘Otoniel’?



Desde el 2015 con la operación Agamenón se comenzó con la estrategia para lograr su ubicación, con apoyo de la Policía Nacional y las fuerzas militares. Pero no solo de ‘Otoniel’, sino también con todos los cabecillas que han sido capturados, como ‘Nicolás’, ‘Cuarentano’, Nini Johana Úsuga (alias la Negra) y también los dados de baja, como alias Inglaterra y ‘El Indio’.

¿Estuvieron cerca de capturar o abatir a ‘Otoniel’?

En muchas oportunidades estuvimos cerca, pero lastimosamente por filtración de información no se pudo lograr su ubicación, porque él era un hombre que se movía mucho por la zona del Nudo de Paramillo, porque la conocía perfectamente desde la época en la que hacía parte del Epl (Ejército Popular de Liberación) donde aprendió a moverse en la clandestinidad y estar cambiando constantemente de sitio, sin quedarse en las viviendas sino que lo hacía en cambuches para poder huir.



Para él era muy importante la ayuda de ‘los puntos’, que eran personas con radios ‘punto a punto’ informaban cualquier movimiento sospechoso, así como unas personas que se movilizaban en mulas o a pie haciendo una especie de ‘operación rastrillo’ para informarle a ‘Otoniel’ sobre cualquier movimiento.



¿Recuerda alguna operación en la que casi lo capturan?



Recuerdo una hace como dos años, una infiltración que se hizo por parte de unos Comandos Jungla, quienes dado lo difícil y remoto de los lugares donde estaba ‘Otoniel’, se quedaron sin alimento y hubo que extraerlos cuando ya estaban casi a 100 metros, porque fueron detectados debido a un descuido, porque dejaron, no recuerdo si fue una lata de salchichas o un papel de chocolatina y los ‘rastrillos’ observaron ese elemento y se alertaron por la posible presencia.



¿Es cierto que habían puesto precio por su cabeza?



Eso fue a raíz de un allanamiento que se hizo en Bello (Antioquia) donde encontraron un cuaderno con mi nombre y varias cruces alrededor de este. Cuando le preguntaron a alias ‘Pantera’ cuál era la razón de esto, dijo que era una colecta que estaban haciendo las organizaciones criminales para hacerme un atentado y que le habían pedido permiso a ‘Otoniel’, quien dio el visto bueno si había alguien que fuera capaz de hacerlo.



¿Qué sintió en ese momento?



Obviamente uno se asusta, pero también me dio mucha indignación porque yo lo que había hecho era trabajar y a ellos nadie los había mandado a delinquir como para que fueran a atacarme por eso.



Pero siempre he confiado en Dios y las autoridades. Se amplió el esquema de seguridad y se comenzó con la investigación que finalmente terminó en nada, pues se pudo contener ese ataque. Pero esa fue una de las muchas informaciones que recibimos sobre posibles atentados, que gracias a Dios no se materializaron.



El capo fue escoltado por uniformados del Ejército. Foto: Cortesía fuentes de inteligencia.

¿Cree que con esta captura es el principio del fin del ‘Clan del Golfo’? como se dijo



No, el fin del ‘Clan del Golfo’ no creo. Es un golpe muy muy importante, pero no el fin, porque hay otros cabecillas y estamos hablando de una estructura que tiene entre 3.000 y 4.000 hombres en varias regiones del país que tiene una renta muy lucrativa como lo es el narcotráfico y no creo que ellos vayan a dejar ese negocio.



¿Qué cree que se venga para estas regiones donde hace presencia el ‘Clan del Golfo’?



Creo que se viene una guerra muy fuerte, primero entre los que están pretendiendo suceder a ‘Otoniel’, que son personas bastante sanguinarias que no tienen preparación académica y crecieron en la guerra, como lo son alias Chiquito Malo, alias Siopas y alias Gonzalito, que querrán tomar el poder a sangre y fuego.



También, muy seguramente se recrudecerán los enfrentamientos con el Eln, con las disidencias de las Farc, que van a querer tomar el control del manejo de las rutas del narcotráfico donde injerencia el ‘Clan del Golfo’. No más en Caucasia escuché esta mañana que el Eln prohibió a varias estaciones de servicio que vendieran gasolina y esto lo hacen para presionar y tomar control de esa zona.

