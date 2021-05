Cinco municipios piden al Gobierno Nacional no cerrar más el comercio

Los cinco alcaldes de los municipios que conforman el sur del valle de Aburrá enviaron una carta a Daniel Palacio, ministro del Interior, en la que le solicitan la flexibilización de la medida del toque de queda los fines de semana, adoptados por la Gobernación de Antioquia.

Y es que durante más de un mes, en el departamento y en especial en el valle de Aburrá se ha venido aplicando el modelo acordeón, con cuatro días de actividades (de lunes a jueves) y cierres durante tres días (desde la noche del jueves hasta la madrugada del lunes).

La solicitud, según los mandatarios, la enviaron para que no se cierre más el comercio en dichos municipios. "Manifestamos nuestra preocupación por el comercio en general, las familias sin ingresos y la población vulnerable", manifestó Braulio Espinosa, alcalde de Envigado.



De acuerdo con Fenalco Antioquia, a la fecha el gremio productivo y comercial ha tenido pérdidas por 120.000 millones de pesos, que podrían aumentar tras los cierres y los daños que han sufrido a causa del paro nacional. Además, 36 por ciento de los empresarios y comerciantes están contemplando la reducción de su fuerza laboral.



Su propuesta es que se flexibilicen las medidas, de modo que el cierre se haga desde el sábado (y no desde el jueves como se ha venido haciendo, o desde este viernes, como será esta semana) y que se extienda hasta la madrugada del lunes, con el fin de contribuir a la reactivación económica.



"Esperamos que estas medidas sean consecuentes con el panorama actual y que no afecten tan gravemente a la población de nuestros municipios; pues nosotros como gobernantes, estamos en primera línea buscando soliciones con herramientas limitadas por la coyunyura de la pandemia que ha repercutivo en la economía y en el desarrallo sostenible de los territorios", concluye la misiva.



"La ciudadanía no soporta un confinamiento más", advierte la carta, firmada por los alcaldes Juan Sebastián Abad Betancur (La Estrella), Braulio Espinosa Márquez (Envigado), Santiago Montoya Montoya (Sabaneta), Mauricio Cano Carmona (Caldas) y José Fernando Escobar Estrada (Itagüí).

Con el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, socializamos los datos sobre la situación de la pandemia en Antioquia. Tenemos claro que no podemos bajar la guardia. Perseverancia para vencer al COVID-19. pic.twitter.com/AmxmB47JFN — Luis Fernando Suárez Vélez (@LuisFSuarezV) May 7, 2021

Cabe recordar que el pasado 4 de mayo, el mismo Espinosa había enviado una carta a Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia, solicitando que no se hicieran cierres este fin de semana. La misma fue replicada por Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial de Antioquia.



En su momento, el gobernador indicó que las cifras de covid-19 tienen tendencia a la baja, pero reiteró que no se debe bajar la guardia y que, en esa medida, se iban a ir flexibilizando las medidas.



MEDELLÍN