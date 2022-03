De acuerdo al más reciente reporte de la Secretaría de Movilidad, para este domingo 13 de marzo solo habrá dos cierres viales en Medellín.



El primero será en inmediaciones de Plaza Mayor entre la avenida Ferrocarril y la calle 43; y el segundo en cercanías a Galerías de San Diego, por la calle 34.



Por su parte, el Inder Medellín informó que para este día no se realizarán las tradicionales ciclovías en la Avenida Regional ni en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Sin embargo, sí se permitirán las prácticas deportivas en escenarios públicos.

Tampoco habrá ciclovías en los municipios de Bello y Envigado.



De otro lado, se confirmó que el Metro de Medellín será gratuito durante la jornada electoral. Será desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m del domingo en todos sus sistemas: las líneas A y B, el tranvía, los metrocables y el Metroplús.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que se puede hacer un pago voluntario para ayudar con las finanzas del Metro, que estuvo golpeado financieramente por la pandemia.



“Se mantendrá una opción de pago voluntario para quienes no se dirijan a votar o, a pesar de hacerlo, quieran apoyar al sistema Metro”, detalló.



Cabe recordar que sigue el cierre en la vía que comunica a Medellín con el Urabá antioqueño. Esto debido a un alud de tierra que cayó entre los municipios de Uramita y Dabeiba, en donde se presume que hay cuatro personas atrapadas. Se recomienda a los viajeros tomar la vía Medellín – Caucasia – Córdoba y Arboletes para llegar hasta el Urabá y viceversa.



MEDELLÍN

