Cuando se pensaba que una nueva bacteria causante de la lepra no estaba en el país, científicos del Instituto Colombiano de Medicina Tropical (ICMT) de la Universidad CES de Medellín, junto con investigadores del National Hansen’s Disease Program en Lousiana, Estados Unidos, descubrieron que no es así.

Su nombre es Mycobacterium lepromatosis (M. lepromatosis), detectada por primera vez en México y que se une a Mycobacterium leprae (M. leprae), principal agente causante de la enfermedad infecciosa.



“Mycobacterium lepromatosis fue detectada por primera vez en pacientes mexicanos en el 2008 y se asocia a la patología que se ha denominado lepra lepromatosa difusa o fenómeno de Lucio que es una presentación clínica muy grave”, explicó la doctora Nora Cardona Castro, investigadora senior del ICMT y docente titular de Medicina en la Universidad CES.



El hallazgo en el país fue posible tras el análisis de 92 muestras de lepra tomadas entre los años 2006 y 2016, pertenecientes a 80 hombres y 12 mujeres ubicados en Santander, Antioquia, Cundinamarca, Chocó y Costa Atlántica (Bolívar, Sucre, Magdalena y Atlántico).



Cinco de ellas, todas pertenecientes a hombres de Atlántico, Santander y Chocó, fueron identificadas como portadoras de la bacteria. Sus edades oscilan entre los 26 y 62 años.

Campaña de salud contra la lepra Foto: archivo particular

El doctor Héctor Serrano Coll, investigador del ICMT, explica que entre ambas micobacterias (tipos de gérmenes) no existe una diferencia considerable ya que en varios estudios se ha demostrado que la severidad de la enfermedad está relacionada a la respuesta de cada individuo.



Los cinco casos encontrados por los científicos tienen una infección mixta (M. lepromatosis y M. leprae), situación que se ha repetido en otros países del continente como México, Brasil y Paraguay.



“Nuestro estudio es el primero en Colombia en sumar evidencia de la correlación de ambas micobacterias en un mismo paciente con diagnóstico de lepra” dice el documento científico.

Ante esto, manifiesta Serrano, desde un punto de vista clínico y del tratamiento que reciben los pacientes, este no tendría mayores diferencias, por lo que hace un llamado a no generar preocupación ante su detección ya que este va a responder de igual forma a ambas.



“En términos de salud pública yo considero que no es para generar una alarma, ¿por qué?, porque va a depender de las condiciones de cada individuo, pero sí es un llamado para que se intensifiquen las búsquedas activas de los casos de lepra”, agregó.



Por su parte, la doctora Nora, recalca que el equipo seguirá haciendo una búsqueda en los pacientes con este diagnóstico para ir conociendo la epidemiología, “porque no sabemos exactamente cuántos pacientes están infectados por una u otra de las especies”.

La próxima pregunta a responder

Los investigadores de ICMT en el 2009 descubrieron que el armadillo es uno hospedero de la M. leprae, bacilo causante de la enfermedad. El reto ahora es saber si también lo es para esta nueva bacteria con presencia en el territorio.



“Como sabemos, el armadillo es un animal muy cercano a nuestra cultura, los campesinos comen armadillo, la sangre se la toman para el asma, usan la grasa, usan las carcasas para hacer instrumentos y para hacer otras artesanías, inclusive en otras partes los usan de mascota”, explicó la docente.



Para lograr este objetivo, lo ideal sería trabajar bajo el enfoque de One Health, es decir, el relacionamiento entre humanos, animales y medio ambiente.

Valle del Cauca, Norte de Santander, Santander, Cesar, Huila y Bogotá son las zonas del país, según el Ministerio de Salud, de donde se han reportado más cosas. Foto: Cortesía

Hoja de ruta de la OMS

En abril de 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS) produjo una publicación titulada ‘Hacia cero lepra. Estrategia mundial contra la lepra (enfermedad de Hansen) 2021-2030’ que fue difundida en varios idiomas y cuyo objetivo es la “eliminación de la lepra (definida como interrupción de la transmisión)”.



Sus metas mundiales para 2030 son: 120 países tengan cero nuevos casos autóctonos, 70% de reducción en el número anual de casos nuevos detectados, 90% de reducción en la tasa por millón de habitantes de casos nuevos con discapacidad grado 2 (DG2) y 90% de reducción en la tasa por millón de niños de los casos nuevos pediátricos con lepra.



La misma organización internacional definió la eliminación de la lepra como problema de salud pública cuando se alcance una prevalencia de menos de 1 caso por 10.000 habitantes. Colombia la alcanzó desde el 1997.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

EL TIEMPO Medellín