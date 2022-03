Un lamentable hecho de acoso sexual en las vías de Antioquia se denunció este 15 de marzo.



La ciclista del equipo Avinal-El Carmen de Viboral Tatiana Orjuela, publicó un video en el que denuncia que mientras entrenaba en su bicicleta por una vía del Oriente del departamento, un motociclista la nalgueó y casi la hace caer.

Otro caso de acosó sexual en el oriente Antioqueño. la víctima Tatiana Orjuela, quien es pedalista de Bogotá, actualmente hace parte del equipo Avinal-El Carmen de Viboral. @Policiantioquia@region6policia#DenunciasAntioquia #SomosDenunciasAntioquia pic.twitter.com/9bpVHAkZLI — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 16, 2022

“Veníamos terminando nuestro entreno cuando a un señor que iba en una moto le pareció muy gracioso pegarme una nalgada que casi me tumba de la bicicleta ¿con qué fin? No sé si es que no tiene mamá, no tiene hijas o abuelitas, personas que son mujeres y que hay que respetar”, cuenta Orjuela en el video, que se hizo viral.



La mujer, visiblemente afectada, indicó que quedó muy indispuesta por este tipo de comportamientos, sobre todo en vía pública.



El hecho ocurrió en la vía Universidad-Rionegro, en el Oriente y según la denuncia, el conductor se movilizaba en una moto de placa RBU 03F.



Hasta ahora no hay pronunciamiento de las autoridades sobre este caso.



