Choque entre Comfama y AngloGold Ashanti por mina en Jericó

Mediante cartas, la Caja de compensación familiar Comfama y la empresa minera sudafricana AngloGold Ashanti protagonizaron un cruce de posiciones por los proyectos que cada entidad tiene en Jericó, Suroeste antioqueño y que serían vecinos: un ecoparque y el proyecto minero de cobre Quebradona.



El pasado 24 de mayo, David Escobar, director de Comfama, le envió una carta a Felipe Márquez, presidente de la empresa minera en Colombia, en la que le manifestó que el proyecto minero no es conveniente para el departamento debido a una presunta falta de claridad sobre los impactos que la mina tendrá sobre el medio ambiente.

“Nos sorprende, en cualquier caso, que luego de más de 14 años de trabajos en la zona, aún no tengan claros los impactos ambientales del mismo y sus consecuentes afectaciones en otras actividades económicas y en el tejido social”, dice la misiva de la caja de compensación.



Explica la misma, que pese a tener mesas de trabajo conjuntas desde finales del 2018, la documentación enviada por la AngloGold Ashanti no está completa o no corresponde a lo requerido por Comfama, especialmente en el tema ambiental.



De acuerdo con la valoración de Escobar, lo enviado por la empresa minera son “estimaciones generales, solamente plantean unos supuestos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y no corresponden con un verdadero análisis que ofrezca información suficiente y necesaria que permita generar una opinión razonable sobre la compatibilidad del proyecto minero con la vocación ecoturística y agroindustrial de la región”.

Tres días después, el 27 de mayo, el vocero de AngloGold Ashanti respondió al documento con otra carta en la que asegura que han entregado más de 28 documentos que contienen los posibles impactos del proyecto minero y sus posibles afectaciones al proyecto de Comfama, como en fauna, flora, análisis de ruido, polvo, iluminación, vibraciones, transporte, agua, impacto sobre fauna, y otros.



“Los estudios enviados a Comfama coinciden en buena parte con aquellos que se presentarán, junto con otros exigidos, ante la ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales), como parte del proceso de obtención de la Licencia Ambiental. Esta agencia se toma en promedio unos nueve meses para emitir una primera resolución. Por esto, sugerimos que a los estudios y análisis que adelante Comfama sobre la información aportada por la mina Quebradona, se les dedique el tiempo y la experticia técnica suficiente para llegar a conclusiones claras y fundadas”, dice la carta firmada por Márquez.

De igual forma, rechazó el tono de la carta de Comfama acusando que legitima el proyecto de Parque Ecoturístico y deslegitima la minería en el Suroeste. “A su vez, y se lo manifestamos con respeto, pareciera que se arroga la vocería de otros sectores como el cafetero, cítricos, turísticos y comerciales de la subregión. No conviene que el rol que asuma Comfama en relación con el territorio y la minería se convierta en el de evaluador y aprobador”, dice Márquez en el documento.



Finalmente, hizo un llamado a retomar las mesas de trabajo para llegar a conclusiones precisas y que haya mayor claridad sobre los impactos que tendrá la mina de cobre tanto en el proyecto de Comfama como en el ecosistema de Jericó y sus comunidades.

Cabe recordar, que en Jericó sigue vigente el Acuerdo municipal 010 que prohíbe la minería en el territorio pues el Tribunal Administrativo de Antioquia por el momento no se ha pronunciado sobre la validez y vigencia del mismo.

