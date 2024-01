'Ahí era sálvese quien pueda': sobreviviente de naufragio de barco en el Golfo de Urabá

Al hospital municipal de Acandí (Chocó) fueron llevados los sobrevivientes del naufragio de la embarcación de nombre 'Camaliss' que zarpó de Turbo y zozobró cuando transitaba por el área marítima del corregimiento Titumate, Unquí.

Uno de los sobrevivientes, Jesús Guzmán Pérez, quien perdió a uno de sus famliares en la tragedia y recibió atención médica en el centro asistencial, contó al medio local NotiAcandí cómo fue que la embarcación naufragó y tres personas, una mujer y dos niñas, murieron.



Las víctimas, todas de nacionalidad venezolana, fueron identificadas como Zmaria Fernanda Lara Pérez, de 13 años; Rechinar Morales Hernández, de 24 años y Jadbielimar Alejandra Tapadera Morales, de 9 años.



De acuerdo con su relato del sobreviviente, los motores de la embarcación se detuvieron en medio de un fuerte oleaje, por lo que el capitán comenzó a echarles gasolina cuando fueron alcanzados por tres grandes olas.



“Los motores se pararon primero, quedamos metidos en medio del oleaje y el capitán no consiguió prender los motores. Ahí, cuando logramos reaccionar, ya era demasiado tarde, el agua la teníamos hasta la cintura”, cuenta el muchacho.

Uniformado de la Armada durante las labores de búsqueda de la embarcación. Foto: Cortesía

Y agrega: “Cuando él intento cambiar la gasolina ya era demasiado tarde, él no supo actuar en ese momento. Él decía que mantuviéramos la calma, pero ahí era sálvese quien pueda”.



En medio de esa desesperación y el fuerte oleaje que se presentó en el momento, los ocupantes de la embarcación se lanzaron al mar, mientras que la lancha se voltea.



Quienes sabían nadar, lograron ayudar a lo que no, mientras que los pobladores cercano y lancheros, al ver lo sucedido, se adentraron en el mar con sus embarcaciones para ayudar.



La Armada Nacional, a través de un comunicado de prensa informó que, después de horas de búsqueda, tres hombres que estaban desaparecidos tras el siniestro, fueron hallados con vida cerca del lugar del incidente.



“De acuerdo a la información recolectada, se conoció que estas personas, nativas de la zona, habrían logrado ponerse a salvo con apoyo de la comunidad, saliendo de manera inmediata del agua”, reza el reporte.



Unidades de Guardacostas del Caribe reseñan, además, que la embarcación zarpó con 41 personas desde Turbo y no con 40, como se había anunciado en un comienzo.



