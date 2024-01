Las millonarias demandas contra el Estado por múltiples muertes en vía Quibdó-Medellín

El trágico deslizamiento que se presentó este viernes, 12 de enero, en el sector Toldas de El Carmen de Atrato (Chocó), en la vía Quibdó - Medellín, puso en evidencia los reiterados incumplimientos del Estado colombiano para terminar la pavimentación de la vía y prevenir los aludes que son contantes en la carretera denominada 'la trocha de la muerte'.



La emergencia —que deja 39 personas muertas, 4 desaparecidas y 20 heridos— recordó otras tragedias similares que solo entre 2012 y 2018, según el ingeniero Leyner Mosquera, provocaron más de 100 fallecimientos en el corredor vial. Tal es la magnitud del problema que contra el Invías y el Ministerio de Transporte hay, por lo menos, una condena en segunda instancia, otra en primera y dos proceso en curso.

"Es evidente que hay una falla en la vía que no se ha manejado adecuadamente por falta de recursos o por indolencia del Estado que son los aludes que han generado la mayor parte de las tragedias como el caso ocurrido recientemente", explicó el abogado Javier Villegas, quien ha liderado cuatro procesos por accidentes y emergencias en esta carretera.



Según el letrado, las acciones de reparación —condenadas y en proceso— suman pretensiones hasta por 50.000 millones de pesos que incluyen los intereses de mora por los retrasos en el pago de las indemnizaciones a las familias afectadas.

Así quedó la zona de la tragedia en la vía Quibdó - Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

El caso más antiguo que ha manejado Villegas data del 14 de enero de 1998, cuando un bus de la empresa Rápido Ochoa que cubría la ruta Quibdó - Medellín cayó a un abismo mientras atravesaba el puente sobre el río Hábita que no contaba con barandas. El accidente dejó 10 personas muertas y 34 heridas según documentos judiciales.



En julio de 2015, la sala primera de decisión en descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia condenó en segunda instancia al Invías a pagar indemnización a los familiares de siete muertos y cinco heridos del accidente.



Según el fallo, que quedó en firme en febrero de 2017, la entidad debía pagar más de 4.250 millones de pesos por perjuicios morales y lucro cesante, pero la indemnizaciones canceladas a la fecha suman más de 7.000 millones de pesos por los intereses causados.



El abogado Villegas le dijo a EL TIEMPO que "falta por sufragar al menos el 40 por ciento de la sentencia" debido a las demoras del Estado en cumplir a los fallos condenatorios.

Las labores de búsqueda continúan en el sitio de la tragedia. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

Otro caso que ya cuenta con sentencia en primera instancia —del 12 de marzo de 2018 por parte del Tribunal Administrativo del Chocó— tuvo lugar el 3 de febrero de 2009.



Aquella ocasión, un bus de Rápido Ochoa que viajaba de Medellín a Quibdó cayó a un abismo de 150 metros luego de que el conductor intentó superar un derrumbe que obstaculizaba el paso. El accidente dejó 36 pasajeros muertos, 5 desaparecidos y 10 heridos.



El Tribunal declaró administrativamente y solidariamente responsable al Invías y al Ministerio de Transporte por los daños ocasionados a las familias de 14 fallecidos y un lesionados y les ordenó pagar una cuantiosa suma por perjuicios morales y lucro cesante.



"El Invías no puede exonerarse de responsabilidad cuando en el proceso se encuentra debidamente probado el incumplimiento de sus funciones como constructor y administrador de esa carretera, y tampoco puede admitirse que las personas que deciden circular por dicha carretera deben atenerse a los riesgos y peligros existentes, toda vez que ello comporta una trampa mortal para quienes, por ejemplo, no conocen la carretera", se lee en el fallo.



El Tribunal, además, ordenó al ministro de Transporte y al director del Invías ofrecer excusas en una ceremonia pública en las instalaciones de la Asamblea departamental del Chocó.



Al Ministerio de Transporte, el Invías, el Ministerio de Hacienda y al Departamento Administrativo de Planeación les ordenó iniciar el procedimiento contractual, real y efectivamente encaminado a la construcción del corredor vial terrestre que comunique la capital chocoana con Antioquia y Risaralda.



Sin embargo, como la sentencia no ha quedado ejecutoriada y actualmente es revisada en segunda instancia por el Consejo de Estado ni la indemnización a las familias ni las dos órdenes se han cumplido como parte del proceso.

Familiares lloran la pérdida de sus seres queridos. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

Otros dos casos se encuentran en curso en juzgados administrativos de Quibdó y están en etapa probatoria. El primero es por la muerte de Yancy Ibargüen y Jesús Sanabria, quienes fueron arrastrados por un deslizamiento de tierra, el 15 de octubre de 2011, mientras transitaban en su motocicleta por el sector el Diez. Aquella emergencia dejó otras dos personas muertas.



Y el más reciente entre los proceso que lleva el abogado Villegas data del 9 de junio de 2016 cuando un derrumbe en el sector el Dieciocho acabó con la vida de ocho personas. Por estos hechos, los familiares de 5 víctimas adelantan las reclamación contra el estado.



"Estamos en el trámite de complementar todo lo pertinente para proceder con las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos victimizantes que han ocurrido en este vía que contemplan graves violaciones de los derechos humanos", puntualizó el abogado.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28