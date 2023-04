Los habitantes del corregimiento El Valle, en Bahía Solano, Chocó, que en diciembre pasado realizaron una protesta en el aeropuerto José Celestino Mutis pidiendo una intervención urgente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) al río Valle que ya se ha llevado casi 100 viviendas, se tomaron el Parque Nacional Natural Utría (PNNU).

La decisión fue informada a través de un comunicado donde indicaron hacerlo ante el incumplimiento de los acuerdos pactados con el entonces director de la Ungrd, Javier Pava, quien los visitó el año pasado.



Los compromisos fueron la construcción de un muro de contención y el dragado del afluente.



“Pasó el tiempo y la Unidad de Gestión del Riesgo no cumplió y esta comunidad tomó en esta oportunidad el Parque Nacional Natural Utría. Ellos ahí vienen protestando hace casi 10 días”, contó el alcalde de Bahía Solano, Ulmer Mosquera Gutiérrez.



En dicha toma, agregó el mandatario local, los pobladores sacaron a los funcionarios administrativos del PNNU, han sacrificado animales endémicos y talando varios árboles.

La destrución continúa en el PNN Utria, quienes protestan inician la tala de árboles en este recinto sagrado de la naturaleza. Esa NO es la forma de protestar para lograr justicia social. Ese no es el camino.@MinAmbienteCo pic.twitter.com/TzkdalKBf0 — Ulmer Mosquera Gutiérrez (@mosquetero55) April 5, 2023

Estas acciones hacen parte de lo anunciado en su misiva donde aparecen, entre otras cosas, tomarse nuevamente el aeropuerto local, así como las instituciones educativas, Codechocó, capitanía del puerto, juzgados municipales y administración municipal.



“Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta del Estado, seguimos en el abandono que toda la vida nos han tenido. No demuestran interés por esta comunidad, entonces nosotros seguiremos en la lucha, seguimos en esta batalla”, dijo Martín Mosquera, vocero de los protestantes.



Lo que está ocurriendo en este pulmón del Pacífico chocoano ya le fue puesto en conocimiento a Luis Fernando Velasco Chaves, Consejero Presidencial para las Regiones y director encargado de la Ungrd, quien no se ha desplazado al municipio por lo que está pasando con el Nevado del Ruiz.

#UtriaEsDeTodos. La toma de las instalaciones del Parque Nacional Natural Utría y la salida obligada de su personal ponen en riesgo un patrimonio biológico y cultural invaluable de los colombianos. Hacemos un llamado a apoyar nuestra misión de conservación.🧵 pic.twitter.com/q99iBRaIkh — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) April 5, 2023

El alcalde Mosquera espera que después de Semana Santa se empiece a avanzar en la contratación del dragado y así darle cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos con la comunidad.



El corregimiento El Valle está ubicado a unos 16 kilómetros del casco urbano de Bahía Solado. Se llega por única vía carreteable que hay en la costa pacífica chocoana, donde 12 de sus kilómetros están pavimentados. A 30 minutos de allí, pero en lancha, se llega al Parque Nacional Natural Utría.



MEDELLÍN