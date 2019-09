Los chats de la geóloga asesinada que alertaban que corría peligro

La noche antes de la tragedia, Laura Alejandra Flórez Aguirre llamó a su padre Jairo Flórez para saludarlo, como hacía todos los días.



La conversación generó zozobra en él, pues pudo percibir el temor que su hija estaba sintiendo por la presencia de grupos armados ilegales cerca del lugar donde estaba trabajando: un campamento de la multinacional Continental Gold, en Ochalí, un corregimiento de Yarumal (Antioquia).

Fue como una premonición. Horas después, empezando la madrugada del jueves 20 de septiembre, Laura y otros 10 empleados de la compañía canadiense fueron víctimas de hombres armados que dispararon indiscriminadamente.



Ha pasado un año desde que las balas apagaron la vida de Laura, oriunda de Manizales, y otros dos jóvenes geólogos, todos en el comienzo de su trayectoria profesional. Su único pecado fue cumplir la labor de búsqueda de nuevos campos de explotación minera, para la que los contrató la empresa.



Por el ataque, que conmocionó al país, murieron también Henry Mauricio Martínez Gómez, criado en Bogotá, y Camilo Andrés Tirado Farak, oriundo de Corozal (Sucre), y resultaron heridos seis empleados más.

Doce meses después del crimen, las familias siguen cargando con una tragedia que no es fácil de superar.



Jairo Flórez no deja de pensar en que al menos los dos últimos meses de los cinco que su hija trabajó en la zona le habló de su miedo.



“Ella me decía: ‘Papi, esto es muy peligroso, operan disidencias de las Farc y el Eln’. Me comentó una vez que al campamento de unos compañeros, ubicado a una o dos horas del de ella, llegaron cinco tipos fuertemente armados y los amenazaron. La empresa los retiró del lugar. Eso fue uno o dos meses antes de la tragedia”, recuerda el padre.



De hecho, la última vez que Laura estuvo en su casa en Manizales (trabajaba 20 días seguidos y descansaba 10), la empresa le extendió el tiempo de pausa, mientras tomaban medidas frente a la seguridad. Cuando regresó, se suponía que las condiciones estaban dadas para estar en la zona y se hablaba de la existencia de un cordón de seguridad, según cuenta Jairo, pero eso no evitó que asesinaran a los geólogos.



El 17 de septiembre, Laura le contó a su padre por WhatsApp que al campamento llegaron unos uniformes rasgados.



“Hoy pasó algo que nadie lo esperaba. Y es que llegaron unos pantalones de uniforme rotos, como si los hubieran rasgado. Como quien dice, no queremos que estén aquí”, le manifestó Laura a su padre.



Para él, este hecho fue una directa y contundente amenaza. Tres días después, los geólogos estaban muertos.

Mensajes entre Laura Flórez y su padre, tres días antes de los homicidios. Foto: Cortesía Jairo Flórez

Así han sido las operaciones contra los señalados del crimen

Tras conocerse la noticia del triple homicidio, el ‘clan del Golfo’ emitió un comunicado en el que negó responsabilidad. Pronto se supo que el crimen fue cometido por disidentes de las Farc e integrantes de una célula del Eln.



Los autores materiales fueron identificados como alias Garbanzo, Samir, Botija y Andrés (disidentes), Jonathan y Nanis (del Eln), mientras que el autor intelectual fue alias Cabuyo, actual cabecilla del grupo residual frente 36 de las Farc.



Para la Séptima División del Ejército, el objetivo fue claro: la captura o la muerte de ‘Cabuyo’, cuyo nombre es Ricardo Abel Ayala Orrego. En medio de las operaciones que se desplegaron en el Norte de Antioquia, donde se sabía que tenían injerencia, el grupo de responsables de asesinar a los tres geólogos fue desmantelado, pero pese a los esfuerzos de estos 12 meses, el máximo responsable sigue libre.



El primero en caer, el 2 de octubre de 2018, fue ‘Botija’, quien falleció luego de que la Fuerza Aérea bombardeara el campamento donde se presumía estaba ‘Cabuyo’, en el municipio Briceño. Tras el arribo de las tropas del Ejército por tierra, se pudo determinar que el líder de la estructura escapó ileso.

El 6 de octubre de 2018, alias Garbanzo fue capturado en una operación liderada por tropas del Ejército, en el municipio San José de la Montaña. La Fiscalía General de la Nación informó que al momento de la detención, el hombre entregó un fusil que, de acuerdo con el estudio de balística forense, fue una de las armas de fuego usadas para cometer el crimen.



Cinco días después, el 11 de octubre, en San Andrés de Cuerquia, murieron en combate dos hombres identificados como alias Nanis y alias Samir. Las autoridades establecieron que en este cruce de fuego resultó herido alias Jonathan, quien se dirigió a Medellín para recibir atención médica y allí fue capturado. Sobre alias Andrés no se tiene establecido que haya muerto en operaciones militares y tampoco ha sido detenido.



Según información de la Fiscalía, alias Jonathan, de 19 años de edad, y alias Garbanzo, de 28, fueron condenados por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, el pasado 21 de julio. ‘Garbanzo’ fue sentenciado a 36 años de prisión y ‘Jonathan’, a 30. Ambos por los delitos de triple homicidio agravado, seis tentativas de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar y concierto para delinquir agravado.



Las operaciones de la Fuerza Pública se mantienen activas para dar con la captura de alias Cabuyo, el hombre más buscado del departamento.



Asimismo, desde enero de este año a la fecha, se han producido 29 capturas de integrantes de las disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc y se han dado 16 combates.

¿Quién es alias Cabuyo?

Un año después de la muerte de los geólogos, ‘Cabuyo’, quien dio la orden directa de cometer los homicidios, sigue liderando el 36.



Este hombre, de 27 años de edad aproximadamente, lleva al menos siete en la estructura criminal y tiene influencia delincuencial en Ituango, Briceño, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Yarumal y Toledo.



Contra él se despliegan operaciones con tropas de la Cuarta Brigada y la Campaña Militar y Policial Aquiles. Es señalado de planear y ordenar asesinatos selectivos, así como de coordinar economías ilícitas.

Alias Cabuyo es uno de los hombres más buscados del departamento. Foto: Cortesía Departamento de Policía de Antioquia

De 'Cabuyo' también se sabe que idea diversos métodos para lograr escapar de las operaciones militares. Le han desmantelado un búnker subterráneo con túneles de escape.



Las autoridades intensificaron las operaciones contra el residual del 18 y el 36, lo que ha permitido que los homicidios hayan bajado en sus zonas de influencia. Sin embargo, en declaraciones entregadas por el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, se tienen indicios de que posiblemente ambos residuales hagan alianzas entre sí y con el Eln para fortalecer su brazo armado y su accionar criminal.



De hecho, el general ha hablado de la importancia que podría cobrar en dicho fortalecimiento alias Ariel o La Frita, antiguo cabecilla del frente 36 de las Farc en Antioquia, quien estuvo al menos 20 años en la organización y quien apareció en el video divulgado en semanas pasadas por 'Jesús Santrich', para reiterar el rearme de algunos exguerrilleros.

Hoy, Jairo Flórez lamenta la aplicación de justicia en el caso, pese a que se produjeron algunas capturas y muertes de los responsables de quitarle a su hija. Para él y para las otras dos familias, con quien tiene contacto todavía, las condenas a ‘Garbanzo’ y ‘Jonathan’ son irrisorias, frente a un crimen de esa envergadura.



“Muy adoloridos cuando nos notificaron la sentencia. 36 años no son nada para una tragedia de esa magnitud. Esos criminales enlutaron tres familias, acabaron los sueños de tres ‘pelaos’ jóvenes que estaban tratando de salir adelante, ellos no tuvieron la culpa de estar allí trabajando, ellos eran unos empleados”, dice. Este 20 de septiembre de 2019, él, otros familiares, amigos y conocidos rendirán un homenaje a la memoria de Laura, en Manizales.

Y no le queda más que recordarla como su niña eterna, juiciosa, aplicada y amante del estudio. Una joven familiar y amistosa, querida por todos los que la conocían por su sencillez, a quien muy rápido le arrebataron la alegría de conseguir un empleo en una prestigiosa compañía en la que podía aplicar su pasión por la geología.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO

MEDELLÍN