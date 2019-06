Cesión de lote Tulio Ospina, nuevo lío para el Central Park de Bello

Un nuevo dolor de cabeza apareció esta semana para la Gobernación de Antioquia en su pretensión de iniciar las obras del 'Central Park', uno de los proyectos bandera del gobernador Luis Pérez, con el que busca crear un parque urbano al norte de Medellín.



El nuevo lío consiste en dos versiones reveladas por el representante a la Cámara Jorge Gómez sobre el proceso de cesión de una franja del lote Tulio Ospina, que pasó de manos del municipio de Bello al departamento, en el que se habrían pasado por alto algunos requisitos legales.

El lote Tulio Ospina es una extensión de tierra de 90,92 hectáreas ubicado en el municipio de Bello, que fue donado en 1973 por la familia Ospina al Estado para que se construyera un parque que beneficiara a los habitantes todos los municipios del valle de Aburrá.



La administración de ese terreno se asignó al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que cedió los derechos del terreno a todos los municipios del valle de Aburrá. La Gobernación de Antioquia actuó como intermediaria de ese proceso, en el que cada municipio obtuvo una franja de tierra proporcional a su número de habitantes.



Con el inicio del proyecto 'Central Park', los municipios comenzaron a ceder sus derechos sobre el terreno a la Gobernación, de tal forma que esta tuviera vía libre para las obras. El problema aparece en este conjunto de procesos.

Jorge Gómez, representante a la Cámara por el Polo Democrático, publicó dos documentos que involucran a dos funcionarios del municipio de Bello, en el que se cruzan dos versiones contradictorias del proceso de cesión del terreno por parte de ese municipio al Departamento.



El primero se trata de una comunicación, con fecha del 17 de abril de 2018, firmada por Gloria Elena Montoya, quien para esa época fungía como alcaldesa encargada de Bello.



En ese primer documento, dirigido a Luis Humberto Martínez, director del ICA de la época, la alcaldesa le informaba que su municipio había cedido al Departamento de Antioquia su franja del lote Tulio Ospina, con la condición de que este le reconociera sus derechos sobre el terreno donde está construida la Unidad Deportiva Tulio Ospina.



"Es de conocimiento de la Administración Pública, que mediante Escritura Pública 2003 del 2 de agosto de 1973 el ICA enajenó a título gratuito, a favor del Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín, el lote de terreno identificado con matrícula 01N-75801 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Norte, con la condición para el Departamento, de ceder a los municipios del valle de Aburrá el derecho recibido en proporción a la población de cada Municipio", dice la comunicación, que también fue remitida al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al gobernador Luis Pérez.

El lote Tulio Ospina fue cedido por el ICA a varios municipios para la construcción de un parque metropolitano, desde la década de 1970. Foto: Esneyder Gutiérrez. Para EL TIEMPO.

El segundo documento publicado por Gómez consiste en la respuesta de un derecho de petición, que el representante elevó ante la Alcaldía de Bello, respondido por Luis Carlos Lloreda, secretario general de ese municipio.



En aquella respuesta, firmada el 28 de enero de este año, el funcionario asegura que en los archivos del municipio no existe ningún documento que pruebe la cesión de Bello al Departamento de su franja del lote Tulio Ospina.



"(…) no obra en el archivo oficial actuación que dé cuenta de acto jurídico de cesión de titularidad alguna que tuviera o aspirara tener el Municipio de Bello frente al lote aludido, y por lo tanto, tampoco actuación que sobre el particular se realizara ante el honorable Concejo Municipal", dice el secretario en la cuarta página del documento.

Debe revisarse el impacto ambiental FACEBOOK

TWITTER

Para el representante Gómez, los documentos dan cuenta de que hubo irregularidades por parte del ICA cuando modificó las escrituras del lote Tulio Ospina y formalizó la cesión que benefició a la Gobernación, dando por sentado que todos los municipios habían desarrollado ese proceso de forma correcta. En el caso de Bello, dijo, el Concejo Municipal no aprobó esa cesión.



William Moncada, subgerente de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes, dijo no conocer a profundidad en qué consistían las denuncias del representante Gómez, pero se mantuvo en que el lote es 50 por ciento de la Gobernación y 50 por ciento del Área Metropolitana. Además, sostuvo que el proyecto cuenta con todos los requisitos legales y espera que en un mes puedan comenzar las obras.



Julio Rodríguez, contralor de Bello, dijo que su despacho solicitará a la administración municipal explicaciones sobre esas presuntas irregularidades, de tal forma que se aclare si hubo un presunto detrimento patrimonial.



Este diario intentó comunicarse con la Alcaldía de Bello para conocer su versión sobre ese tema, pero hasta el cierre de este artículo no fue posible.



JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

En Twitter: @JacoboBetancur