Cerca de mil personas mueren cada año por infartos cerebrales

A propósito de la conmemoración del Día Mundial del ACV, la neuróloga clínica Isabel Restrepo, publica una radiografía de este problema de salud en la capital de Antioquia.

El Ataque Cerebrovascular (ACV) actualmente representa la tercera causa de muerte en Colombia y en el mundo.



Asimismo, es la primera razón de discapacidad en adultos. De hecho, más de 45.000 personas sufren cada año un ACV en el país y 3 de cada 10 pacientes quedan con secuelas graves.

(Le recomendamos leer: ¿Qué hay detrás de las doce masacres ocurridas este año en Antioquia?)

Son estas cifras alarmantes, pero que se pueden prevenir hasta en el 85 por ciento de los casos.



Así lo afirma un reciente informe de Isabel Restrepo, neuróloga Clínica de Medellín y miembro de la Asociación Colombiana de Neurología (ACN), al analizar, estudiar y cruzar información del Ministerio de Salud, el Sistema de Información Territorial en Accidente Cerebrovascular (Sitac), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras fuentes oficiales.

Facebook Twitter Linkedin

El 38 por ciento de colombianos no reconocen los síntomas de un ACV, alerta la Asociación Colombiana de Neurología. Foto: 123R

De acuerdo con Restrepo, por Ataques Cerebrovasculares (ACV), cada año mueren entre 1.000 y 1.100 antioqueños.



Así mismo, solo en el Área Metropolitana, en el 2020 se presentaron alrededor de 3.600 casos relacionados con esta enfermedad neurológica.



Sin embargo, Bogotá es la ciudad con mayor prevalencia de esta patología en el país, con cerca de 15.000 casos de ataque cerebrovascular entre 2015 y 2020, aproximadamente 3.000 cada año.



Otras cifras del informe confirman que en la región suroccidental del país se presentan 6,8 casos de ACV por cada 1.000 habitantes, mientras que para la región oriental la cifra se incrementa a 17,2 casos por cada 1.000 personas, con una prevalencia nacional en mayores de 50 años de 19,9 casos en 1.000 habitantes.



“Estas diferencias podrían atribuirse a múltiples factores como estilos de vida, factores étnicos, diferencias en hábitos alimentarios, acceso a la atención en salud y falta de recursos, entre otros, los cuales se recrudecieron de manera preocupante durante la pandemia”, comentó la especialista.



Según Restrepo, 1 de cada 4 personas mayores de 25 años puede sufrir un ACV en su vida; sin embargo, el riesgo aumenta significativamente con adultos que tienen más de 55 años.

(También puede leer: Video: Hallan abuela que llevaba tres días perdida en Sabaneta, Antioquia)

Igualmente, en el país esta enfermedad hace parte de los ocho problemas neurológicos con mayor prevalencia, ubicándose como la segunda causa de muerte en mujeres y la tercera en hombres.



“Durante el covid-19 el mayor riesgo de ACV se presentó en los jóvenes, evidenciándose además una preocupante inasistencia y disminución en el número de consultas por esta enfermedad en Medellín, debido al temor de contagio a raíz de la pandemia, generando mayores tasas de mortalidad y más secuelas en el deterioro de la salud de este tipo de pacientes”, dijo.



Otros indicadores de la OMS indican que al año en el mundo se presentan aproximadamente 17 millones de casos de Accidentes Cerebrovasculares, de estos 5 millones (el 30 por ciento) causan la muerte y el mismo número producen incapacidad permanente.

Facebook Twitter Linkedin

Al menos la mitad de los accidentes cerebrovasculares que terminan en muerte tienen como responsable la hipertensión. Foto: iStock

“Más de la mitad de los decesos son consecuencia directa de las secuelas neurológicas que genera esta enfermedad: pérdida de la movilidad en una o varias extremidades, ceguera total o parcial y problemas en el lenguaje, de memoria y de concentración. De forma paralela, los pacientes pueden desarrollar depresión, ansiedad y cambios fuertes emocionales y de estado de ánimo”, explicó.



Otras cifras del informe revelan que aproximadamente el 50 por ciento de las personas que sobreviven a esta patología quedan con secuelas importantes para caminar, hablar o realizar actividades de la vida diaria.

Seis señales de alarma

Actualmente desde la Asociación Colombiana de Neurología y la Red Colombiana contra el Ataque Cerebrovascular (Recavar) se recomienda el acrónimo CORRE con el fin de identificar los síntomas de un ACV y consultar a tiempo.



C: Cara torcida. O: Ojo (alteración de la visión) R: Rápida debilidad de un brazo o pierna. R: Raro para hablar. E: emergencias, llamar al 123.



Para tener en cuenta, cuando un paciente consulta en las primeras cuatro horas y media luego de sufrir un episodio de este tipo, la probabilidad de ofrecer un tratamiento efectivo es mayor, con el fin de que no se generen secuelas y la persona pueda seguir con su vida normal.



Pero si, al contrario, no se acude a tiempo al médico, el individuo puede quedar con alguna discapacidad o incluso morir; en el mejor de los casos, necesitará terapias de varios tipos para poder rehabilitar las funciones afectadas.



Restrepo señaló que la recuperación más rápida, generalmente, ocurre durante los primeros tres o cuatro meses después de un ataque.



FELIPE ORTEGÓN ROMERO

PARA EL TIEMPO - MEDELLÍN.

Más noticias de Colombia

-Preocupación en Atlántico por actos violentos contra comunidad LGBTI

-La salsa caleña empieza a dar sus mejores pasos para reactivarse

-¿Cómo sería el tren que comunique a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena?