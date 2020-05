Visitantes de centros comerciales en Medellín deberán tener CoronaApp

Todo está listo en los tres centros comerciales que harán parte del plan piloto para la reactivación de la economía en Medellín, y con eso, ya se conocen las condiciones para las personas que visiten este lunes festivo dichos lugares.



Por medio de un tweet, el alcalde Daniel Quintero señaló que los clientes que deseen hacer parte del piloto de compra en tres centros comerciales deberán estar inscritos en la plataforma Medellín Me Cuida, instalar CoronaApp y activar Bluetooth para ingresar.

El anuncio generó polémica en algunos usuarios de las redes sociales, que le reclamaron al mandatario el hecho de que tenga que hacerse este proceso, o incluso, en qué pasaría con las personas que no tengan celular o datos.



"Habrá alternativas de ingreso si no tienes la aplicación. Pero si la tienes no tendrás que registrarte a la entrada del centro comercial y de cada local. Adicionalmente, el Bluetooth nos permitirá saber si un infectado estuvo contigo", afirmó Quintero.



Tal y como lo había anunciado en días anteriores, los visitantes de los centros comerciales Oviedo, Mall La Frontera y Gran Plaza deberán registrarse en la entrada del centro comercial y en cada local, de modo que se controle que el aforo no supere el 35 por ciento.

Esa información te la puedes reservar. La letalidad del virus se estima en cerca del 1.1% y su tasa de ataque del 80%. Con 4 millones de habitantes en el Valle de Aburrá 35 mil personas habrán perdido la vida al final del pico si abrimos sin control. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 24, 2020

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, la reapertura segura de este sector económico con todos los protocolos de bioseguridad, desde este lunes 25 de mayo como plan piloto para el país, generará la reactivación laboral de 1.500 personas y se abrirán 498 locales en los tres centros comerciales habilitados.



En cuanto al horario, es fundamental tener en cuenta que: “Le hemos pedido a este sector que para la movilidad humana y para la contención del coronavirus en estos espacios podamos abrir los establecimientos a las 10 de la mañana y cerrar máximo a las siete u ocho de la noche para poder tener ese desplazamiento de nuestros colaboradores en cada una de las instituciones comerciales, como de los usuarios, de manera segura” indicó Paola Vargas González, secretaria de Desarrollo Económico.



Las personas podrán asistir a los centros comerciales solo para actividades puntuales, los restaurantes deberán cumplir la normatividad vigente y las plazoletas de comida permanecerán cerradas.

MEDELLÍN

EL TIEMPO