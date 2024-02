Los detalles detrás de la renuncia del exsenador Alfredo Ramos al Centro Democrático

El exsenador de la República (2014 - 2018) y exconcejal de Medellín (2020 - 2023) Alfredo Ramos Maya hizo pública su renuncia al Centro Democrático este miércoles, 7 de febrero, tras más de 10 años de militancia política en el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



(Lo invitamos a leer: 'La ideología de Daniel Quintero es la plata y el poder': concejal Alfredo Ramos)



El hijo del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, condenado por parapolítica en 2022, rompió cobijas con el uribismo debido profundas diferencias con las decisiones del partido, las cuales ya venían desde hace varios años.

Aunque en una entrevista con EL TIEMPO en abril de 2023 Ramos había dado puntadas de sus desacuerdos con el partido, tan pronto como terminó su periodo en el Concejo de Medellín oficializó su salida de la colectividad.



(Le puede interesar: Documental de 10 minutos sobre Hidroituango le costó $ 178 millones a Telemedellín)



En entrevista con este diario el político antioqueño —quien también aspiró a la Alcaldía de Medellín en 2019 y quedó segundo detrás de Daniel Quintero— habló de sus percepción sobre los partidos políticos y reveló cuál será su futuro en los próximos meses.

¿Por qué renunció al Centro Democrático?

Además de agradecimiento con el Centro Democrático, fui muy crítico siempre internamente, y en general de los partidos políticos. Creo que ya fue suficiente, después de haber sido senador, candidato y concejal es un momento de independencia crítica en la vida, un nuevo momento donde necesito un espacio público alejado de los partidos políticos. Esa es la base de la decisión, no compartir mucho de las formas políticas, creo que es donde más me he alejado, porque los partidos políticos no pueden ser simplemente unos pequeños feudos electorales de parlamentarios y de corporados. Hay que meterles más ciudadanía, más renovación, más oxigenación y más liderazgos colectivos.

Usted dio puntadas al respecto en una entrevista con EL TIEMPO el año pasado. ¿Por qué esperó hasta este momento?

Creo que la ciudad merece respeto, yo era la concejal y quería ser concejal hasta el 31 de diciembre. Por encima de cualquier partido político, la verdadera obligación de los servidores públicos está con la ciudadanía. No quería meter un tema político dentro de la conversación, sino esperar a terminar mi gestión en el Concejo de Medellín. Parte de no haberme lanzado a ninguna elección al final del año pasado fue porque finalmente yo sentía que no tenía mucho espacio y futuro dentro del Centro Democrático. Por un lado, por muchas decisiones políticas que se tomaron y que se desaprovecharon. Los partidos deben ser un ejemplo positivo para la democracia. Son temas que no se estaban presentando. Preferí terminar un ciclo en el Concejo y con cabeza fría mirar cuál era el momento para dar un paso al costado.

¿Cuáles fueron esas decisiones con las que usted no estuvo de acuerdo en el partido?

Yo creo que son del Centro Democrático y de todos los partidos políticos. Yo arranco por eso. Hay muchas cosas, pero particularmente los partidos políticos tienen que ser verdaderas alternativas dentro de la democracia, construir unas bases sólidas de oxigenación de todo tipo de procedencias, de ideas y de perfiles que puedan hacer parte de los partidos. No tener que ir y tocarle la puerta a un congresista, a un diputado o a un concejal para que esa sea la única manera de que puedan acceder a posiciones importantes. No convertirse simplemente en un centro de adulación del político de turno a ver si se abren las puertas.



Creo que desde hace mucho rato yo venía propugnando por una idea de listas cerradas, de constante renovación, de límites a las veces que una persona puede estar en los cargos públicos, una participación un poquito más amplia de liderazgos sociales, de la academia y de otros sectores poblacionales que no están siendo representados por los partidos políticos.



Siento que cumplí un ciclo, que intenté dar una batalla interna en la que, lamentablemente, siempre fui minoría y con muy pocas voces disidentes. Entiendo que después de cumplir esos ciclos es mejor tener independencia, respetando y agradeciendo los espacios que se me dieron, pero entendiendo que ahí no quepo yo.

Facebook Twitter Linkedin

Alfredo Ramos Maya, concejal de Medellín Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

¿Esas ideas nunca fueron tenidas en cuenta?

Siempre se discutían, pero como una cosa muy minoritaria. Había más intereses en construir feudos electorales. Aplaudir las listas abiertas es aplaudir los feudos electorales. Siempre se escudan en que los que tienen votos se hacen contar. Yo creo que son más los que tienen billeteras grandes que los (candidatos) de opinión los que terminan imponiéndose en listas abiertas. Los de opinión siempre llegan, pero la gran mayoría son los que ponen mucho billete, mucha plata en sus campañas. Siempre había voces que lo pedían, pero las decisiones no se tomaban.

¿Ha hablado con el expresidente Álvaro Uribe? ¿Él le ha dicho algo?

No. Son decisiones que tomo con criterio, con carácter, con independencia. Se las notifico a los canales institucionales del partido político, pero no más. Yo no pido permiso por mis actuaciones ni espero depender de nadie políticamente. Espero depender de la ciudadanía, a quienes considero mis jefes.

Suena paradójico porque habla de fortalecer los partidos, pero al mismo tiempo se aparta del Centro Democrático por esas diferencias...

Definitivamente... yo creo que lo que hay hoy en las propuestas de los partidos políticos, en general, son más de lo mismo. Se buscan muchos cambios en la política, pero la verdad las formas no están cambiando, van cambiando los logos. Prefiero marginarme de esas organizaciones políticas y mantener una visión independiente y crítica de lo público, que es lo que me ha caracterizado siempre.



Yo he sido crítico externa e internamente. No me quedo callado ante los malos comportamientos. En su momento denuncié corrupción de personas del Centro Democrático durante la administración de Daniel Quintero, que también estaban aliadas con él. Eso también hace parte de por qué se da un paso al costado, porque no se hicieron los correctivos, a pesar de muchos llamados y advertencias que se hicieron.



Yo creo que para la gran mayoría de ciudadanos, me incluyo, los partidos políticos no están siendo alternativa y por eso es que en Colombia tienen una bajísima credibilidad. Yo creo más en movimientos ciudadanos, espontáneos, liderazgos colectivos y creo que se pueden construir, ese un punto para empezar a mirar hacia adelante.

¿Qué tipo de organización lideraría si no es un partido político?

Lo primero es apuntar a liderazgo colectivos, no a personalismos. Ese es un primer punto con el que se puede iniciar. Lo que he visto últimamente es que muchos de los partidos políticos que se han venido creando, sobre todos los nuevos, han sido basados en liderazgos personales y eso hay que cambiarlo. Yo definitivamente considero que debe haber una conversación mucho más amplia, con una gran cantidad de sectores político en el país, donde sea más importante los principios que unas ideologías que efectivamente no están acorde con lo que necesita Colombia. Aquí lo que están haciendo es copiando y pegando ideologías internacionales, nada novedoso, con frases de cajón y a eso se están dedicando muchos los partidos políticos, a coger básicamente visiones extranjeras y repetir esos discursos acá. Creo en liderazgos mucho más amplios, con personas que lideren y solucionen, más basados en principios y en ideas, como la transparencia y la lucha contra la corrupción, que deben ser la obligación de un partido político.

Facebook Twitter Linkedin

Ramos Maya fue senador de la República entre 2014 y 2018. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

¿Eso sería una veeduría, una organización de la sociedad civil?

Personalmente, estoy pensando en ideas más concretas sobre temas políticos, pero no necesariamente electorales. Sería más en pedagogía y veeduría. Yo sí considero que sí se necesitan partidos o movimientos con intención electoral, pero en este momento quiero acercarme más hacia pensar cómo podemos cambiar muchas de las formas democráticas, ya que hay una ciudadanía que es cada vez más activa, que está más atenta en Medellín. Ahí hay un gran inicio.

Ahí lo vamos a ver liderando ese proyecto...

Al menos en el corto o mediano plazo quiero, más que movimientos electorales, quiero crear más consciencia política, ese es más mi objetivo personal. No hago ese cálculo con los movimientos electorales porque en temas políticos cambian tanto las dinámicas y no tengo en este momento el margen de maniobra para liderar proyectos nacionales, montar listas al Congreso. Yo prefiero una plataforma más cívica, más ciudadana, de pedagogía y control ciudadano, donde hay una oportunidad muy importante que el país y la región requieren.

¿Qué alcance tendría esa plataforma?

Creo que hay mucha necesidad nacional en temas de lucha contra la corrupción. Más activismo por la transparencia, queremos darle una connotación más positiva. He venido socializando con la academia, organizaciones privadas y la sociedad civil para liderar procesos mucho más concretos y efectivos para evitar la corrupción. Es parte de lo que me he dedicado a hacer en el último tiempo, de tocar puertas y decir que creemos este gran proyecto. Es una plataforma que con el conocimiento y la experiencia que he tenido en el mundo público estoy tratando de convencer para crear un proyecto más amplio, más racional y no tan emotivo como la política. Eso no significa que vaya a ser exitosa en el corto plazo y entiendo que hay otras formas para crear esa pedagogía, hace parte de las conversaciones.

¿Ha tenido una respuesta positiva?

Sí, hay interés. Es un proyecto ambicioso, amplio, con mucho detalle. Cada vez una necesidad de incidencia mucho más clara de muchos sectores que sienten que han estado alejados particularmente en los temas de lucha contra la corrupción. Hay una queja y desazón constante, pero las personas no saben qué hacer. Esto se ha convertido en una idea con la que siento que hay interés de la academia, las organizaciones sociales y ONG que están diciendo que acá puede haber algo. Lo que se ha notado es que las personas no saben qué hacer. Las personas pueden denunciar, que no es fácil, pero sienten que no está siendo efectiva. Es un proyecto que requiere de maduración y una convocatoria más amplia.

Cambiando de tema... ¿Cuál es su percepción del concejo actual a propósito de la elección de personero?

Hay muchos retos. Comienza un concejo que la ciudad votó por la renovación y lo primero que se está esperando es que haya renovación en todas las prácticas. Independientes de cuál haya sido el resultado de los votos para la Alcaldía, yo creo que los concejales deben tener un criterio muy claro de que la defensa de sus curules debe ser de los ciudadanos. A pesar de que tienen una coalición mayoritaria, deberían tomar una posición mucho más clara frente a temas de ciudad y no simplemente pasar con la rutina de que son un comité de aplausos del gobierno de turno.



Creo que cometieron un error bastante innecesario, no entiendo por qué, a qué acuerdos políticos llegaron con el tema de la personería de calificar a William Yeffer Vivas, me parece inconcebible que el concejo de Medellín lo haya aplaudido en sus calificaciones, parece que no vivieron en la ciudad en los últimos cuatro años.

¿Qué podríamos decir el primer mes de Federico Gutiérrez?

Primero, en Medellín se respira un ambiente diferente y se ve una acción mucho más contante del gobierno en algunos aspectos que venían desapareciendo, por ejemplo, con una presencia del gobierno mucho más clara en las calles. Ese es un primer punto para reconocer. Segundo, creo que estamos a la expectativa de la famosa auditoría forense. Se habló mucho y no sabemos realmente los avances. Deberían dar un poco de claridad al respecto, esperamos que se pueda construir esa auditoría y que no se quede un simple anuncio. Tercero, vendrá el plan de desarrollo, pero, sobre todo, Medellín requiere proyectos ambiciosos en muchos sentidos. Hay que anunciarlos, saber cuáles son, porque todavía estamos esperándolos. La ciudad no se puede quedar con la rutina de que hay muy poquita plata y la queja del pasado, sino también mirar hacia adelante y mirar temas concretos.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28