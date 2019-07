El centro donde prueban tratamientos para las peores enfermedades

Probar medicamentos tradicionales o experimentales para tratar o curar enfermedades graves, comprobar la efectividad de una vacuna o ensayar dispositivos médicos para mejorar la calidad de vida los pacientes.



Ese es el fin del Centro de Ensayos Clínicos del Hospital General de Medellín (HGM), que funciona desde 2012 con certificación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

En este lugar se realizan ensayos clínicos con seres humanos afectados por alguna enfermedad, que aceptan ser voluntarios. Con ellos se hacen las pruebas de los medicamentos o dispositivos que están en proceso de desarrollo, principalmente en el ámbito internacional.



La industria farmacéutica o patrocinadores como la Organización Mundial de la Salud (OMS) buscan distintos centros en el mundo para hacer estas pruebas en pacientes. El del HGM es uno de ellos.



Aunque en la ciudad hay otros centros de este tipo, el del General tiene una característica particular: sus voluntarios pueden ser las personas de menos recursos económicos que tienen muchas dificultades de acceso a un tratamiento, pues este es el hospital público más importante de Antioquia y atiende en un 90 por ciento a personas del régimen subsidiado.

Desde 2012, el Centro de ensayos clínicos del HGM ha desarrollado 18 investigaciones. Foto: Guillermo Ossa. EL TIEMPO

“Entre los medicamentos que probamos hay unos que son biológicos, que están generando un cambio en como tratamos las enfermedades, en especial el cáncer, esto permitiría no usar tanta quimioterapia, que es bastante tóxica. Cuando hacemos una prueba, vemos si mejora el tamaño del tumor, si el paciente tiene recaídas, qué pasa hasta que fallezca, si tiene menos eventos adversos”, explicó Laureano Mestra, epidemiólogo y director del Centro.



Incluso, hay casos en los que puede que una persona no fallezca, mejore o se alargue por algunos meses su vida. Tal es el caso de un niño que tiene una enfermedad crónica en la piel. Lleva dos años de pruebas, de los cinco que requiere el estudio, y en este tiempo su piel se ve completamente limpia de las lesiones.



Aunque hasta el momento su enfermedad no tiene cura, esta se controla con el medicamento que le están probando, algo que no se había logrado con los tratamientos tradicionales a los que lo habían sometido.



En el futuro, el patrocinador de este estudio particular podría comprometerse a entregarle al niño el medicamento de por vida, de modo que su condición se mantenga controlada. La meta del Centro de ensayos clínicos del HGM es tener cada vez más personas voluntarias con distintas enfermedades.

El centro cuenta con un equipo de 30 expertos, un laboratorio especializado y servicio farmacéutico donde se custodian los medicamentos entregados por los patrocinadores y que se ponen a prueba.



Adicionalmente, el lugar se rige las buenas prácticas clínicas, certificadas por el Invima, que guían en aspectos como la protección a los pacientes, la información que se les debe entregar para invitarlos a participar de los estudios, las condiciones para transportar y guardar los medicamentos y el seguimiento a los avances de las pruebas.



Sin embargo, hay un comité de ética externo que debe avalar las propuestas de estudios antes de que estos comiencen.



Una vez el paciente firma el consentimiento de participación, se establece un cronograma de visitas para hacer pruebas y sacar conclusiones, las cuales se consolidan en bases de datos que se entregan a los patrocinadores. Así se determina la efectividad de los medicamentos, vacunas o dispositivos. Al final, es posible que estos productos puedan salir al mercado, tras someterlos a varios análisis de riesgo.

Desde 2012, el Centro de ensayos clínicos del HGM ha desarrollado 18 investigaciones, que se encuentran en distintas fases de ejecución. Asimismo, en estos han participado alrededor de 300 personas. Entre los estudios actuales, hay tres enfocados en cáncer: de hígado, de pulmón y de estómago.



“Otro proyecto está basado en buscar una vacuna para el virus sincitial respiratorio, que produce la bronquiolitis en niños entre los 4 y los 6 meses, es muy común, genera muertes, neumonías, hospitalizaciones y puede llevar a otras condiciones a futuro como el asma”, sostuvo Mestra, quien añadió que también trabajan en una investigación sobre resistencia bacteriana.



En total las enfermedades que se han sometido a la investigación en este centro son psoriasis en niños, aspergilosis invasiva, bronquilitis, infecciones por bacterias en pacientes pediátricos, infecciones en piel por bacterias en pacientes pediátricos, anemia secundaria a falla renal crónica, cáncer de pulmón, infección de tracto respiratorio en neonatos/lactantes, cáncer gástrico metastásico, síndrome de Tourette en menores de edad, anemia de células falciformes, vacuna de influenza en adultos mayores de 65 años, nefropatía diabética, tromboprofilaxis, síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, asma, Epoc y hemofilia.

De estos hay cuatro en fase de reclutamiento activo de pacientes, tres pendientes de aprobación, tres en proceso regulatorio, cinco con reclutamiento cerrado de pacientes y tres con estudio cerrado.

El epidemiólogo también contó que están afinando un proyecto que busca establecer una alianza con Metrosalud, que también forma parte de la red pública de salud en Medellín, en el primer nivel de complejidad. La idea es que allí se identifiquen pacientes con potencial para participar en los estudios.



