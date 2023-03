Catalina López salió del país hace 6 años con rumbo a Estados Unidos. Nunca pensó que el martirio que sufrió al llegar a ese país sería el aliciente para comenzar a ayudar a que otras personas no pasen lo que ella y su familia pasaron.



Ella es la creadora de ‘Cafecito con Cata’, un canal de YouTube que se hizo popular por su labor de ayudar y asesorar a las personas que legalmente quieran migrar al país norteamericano.

Y es que toda esta travesía ha sido una sorpresa para ella, desde el viaje mismo, ya que la decisión de mudarse a otro país a pesar de tener la vida hecha en Colombia no fue por ella sola, sino por compartir lo que era el sueño de su esposo.



Cuenta la mujer que vendieron todo lo que tenían y así ella, su esposo y sus dos hijos partieron a tierras estadounidenses sin saber qué les esperaba.



“Llegamos acá y entonces: ¿cómo empezamos? ¿qué hacemos? ¿a qué aplicamos? Dios mío, con un desconocimiento horrible…y hasta nos habían estafado, fue un abogado que no tenía licencia para ejercer y como nosotros no sabíamos cómo verificar, entonces le entregamos el dinero y él nunca hizo el proceso, sino que se lo gastó. Perdimos mucho tiempo y dinero en consultas”, recuerda Catalina.



(Le puede interesar: Las seis mujeres paisas que hicieron posible el crecimiento de Medipiel)

Llegamos acá y entonces: ¿cómo empezamos? ¿qué hacemos? ¿a qué aplicamos? Dios mío, con un desconocimiento horrible…y hasta nos habían estafado FACEBOOK

TWITTER

Fue en todo este proceso de frustración e incertidumbre que la mujer se enfermó, pero fue precisamente en ese momento que nació ‘Cafecito con Cata’.



Ella dice que algo empírico y que el motivo para realizar estos videos era el querer informarles a las personas todo lo que no les habían informado a ella y su familia.



“Fue como un rompecabezas: por aquí nos daban una información, aquí otra, y había mucho miedo y desconfianza. Nosotros trajimos nuestro capital de 10 años de matrimonio, dos niños y nos jugamos el todo por el todo y no había plan B. Con ‘Cafecito con Cata’ la gente se conecta es por eso, porque yo voy más allá de la parte técnica”; agrega la mujer.



(Le recomendamos leer: Le cumplirían deseo a niño colombiano con cáncer: su papá podría ir a EE. UU.)

Desconocimiento para emigrar

Facebook Twitter Linkedin

Para poder residir en Estados Unidos de forma permanente, necesita la tarjeta de residencia conocida como Green Card. Foto: Archivo EL TIEMPO

En todo este proceso, y por experiencia propia, la mujer encontró que hay demasiada desinformación y confusión a la hora de emigrar.



“Por ejemplo, la gente cree que si no tiene una visa de turismo no puede viajar a los Estados Unidos, no saben la diferencia entre embajada e inmigración, no saben cómo chequear licencias de abogados de inmigración y otros profesionales que deben estar licenciados”, enumera Catalina.



(Lo invitamos a leer: La misteriosa desaparición del rector de un colegio de La Unión, Antioquia)



Otros aspectos que desconocen es que un permiso de trabajo está ligado a una visa, no saben los diferentes documentos que se deben sacar, a cuáles se tienen derecho y cuándo se debe aplicar.



Es por eso que su canal, ya posicionado en internet, lo define como una mentoría que va dirigida a personas que ya decidieron migrar, pero que no saben cómo hacerlo, que cuentan con un capital para establecerse de manera legal en Estados Unidos y que, generalmente, tienen entre 35 y 45 años, edad en la que seguramente tienen hijos.

En ‘Cafecito con Cata’, a través de mi experiencia propia, es que logramos entender a las familias desde sus dolores, de lo que significa una migración FACEBOOK

TWITTER

Actualmente ya ha asesorado de manera colectiva e individual a 2.800 familias aproximadamente. “Prevenir que la gente se venga acá a sufrir”, tiene como lema esta paisa.



Al comienzo comenzó a dar mentorías personalizadas, pero luego tuvo que realizar eventos masivos y cursos digitales para atender mayor número de personas debido a que no daba abasto. Su canal de Youtube cuenta con más de 2'600.000 visitas hasta el momento.



Actualmente cuenta con una mentoría integral apoyada por un staff de expertos en diferentes temas relacionados con la migración.



“Hay Realtors, brokers en bienes raíces, o abogados de inmigración que van y hacen charlas a nuestros países sobre cómo migrar a Estados Unidos, pero realmente, en ‘Cafecito con Cata’, a través de mi experiencia propia, es que logramos entender a las familias desde sus dolores, de lo que significa una migración. Por ejemplo, si tienes hijos, te ayudamos a hacer todo el tema de consultoría del sistema escolar, a conocer dónde están los mejores colegios, dónde te pudieras ubicar de acuerdo con el colegio, cómo va a ser el proceso de adaptación y como hacer una red de apoyo”, afirma la mentora en reubicación.

Reconocimiento a la labor

Es por este aporte a la comunidad hispana que la mujer ha recibido varios reconocimientos y el 12 de marzo recibirá uno más.



Se trata del premio ‘Líderes que Inspiran’, entregado por el condado Miami-Dade y el Consulado de Colombia en Miami.



La iniciativa ofrecerá este 27 de marzo un taller gratuito por tres días para quienes ya tienen claro que su futuro como familias o emprendedores está en Estados Unidos, pero que aún no saben por dónde empezar.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de ELTIEMPO Medellín

@AlejoMercado10