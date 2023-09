Ante la grave crisis financiera de la empresa de telecomunicaciones Tigo-UNE, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, indicó que a esta le quedan dos alternativas para afrontar la grave crisis.



La primera es una capitalización de la empresa, que estaría cercana a los 600.000 millones de pesos, por parte de sus accionistas, y la segunda es la dilución de la empresa en la que la multinacional Millicom deberá comprar la parte que pertenece a Empresas Públicas de Medellín.

La Junta Directiva de EPM, que tiene gran parte de las acciones de la empresa, tras una reunión extraordinaria realizada el pasado martes decidió no aceptar la capitalización solicitada por Tigo-UNE para resolver la situación financiera de la empresa de telecomunicaciones.



De esta manera, el Distrito de Medellín —socio mayoritario de la empresa con el 50 por ciento más uno de las acciones a través de EPM y el Inder— no entregará los 300.000 millones de pesos que pidió Tigo-UNE para resolver sus problemas de liquidez.



(Lea, además: Las opiniones divididas en Medellín para capitalizar o diluir acciones de EPM en Tigo)

Después de verificar las condiciones actuales de Tigo y la administración realizada por Millicom desde el 2014, en Junta Directiva de EPM hemos decidido no entregar 300 mil millones de recursos públicos que eran solicitados por ellos a modo de capitalización. Millicom y Tigo,… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 13, 2023

Con el voto negativo, EPM manifestó durante la asamblea que la suscripción de la totalidad de acciones en la compañía por parte de Millicom solo será posible con previa autorización del concejo de Medellín, debido a que se trata de una forma de diluir la participación en Tigo-UNE.



"Esto nos duele en el alma. UNE era una empresa exitosa y 100 por ciento pública. Ojalá algún día se castigue a los responsables", escribió el alcalde Daniel Quintero en sus redes sociales.

Ante las denuncias públicas hechas por el Alcalde de Medellín en relación con lo sucedido hoy en la Asamblea de Accionistas de Tigo-Une, en las cuales se plantea un conflicto societario y en aras de proteger el patrimonio público y el servicio para 12,5 millones de usuarios y… — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) September 13, 2023

Sin embargo, tras la realización de la asamblea de socios, el alcalde Quintero denunció que Millicom, el otro socio accionista de Tigo UNE realizó una maniobra jurídica que afectaría la participación de EPM en dicha empresa.



Según Quintero, en dicha reunión se forzó la votación de una dilución de la empresa que dejaría a EPM solo con el 2 por ciento de participación.



(Le puede interesar: Daniel Quintero se reunió con el Presidente Petro ¿de qué hablaron?)



"La hicieron aprobar a pesar del voto negativo de EPM y violando el acuerdo de accionistas que dice que se necesita también el voto de EPM y el paso por el Concejo", dijo el alcalde.



El alcalde agregó que esta maniobra dejaría a Millicom con el 98 por ciento de la compañía y EPM solo con el 2 por ciento.

Obviamente EPM la rechazó, votó negativo y dejó las salvedades en todas las actas FACEBOOK

TWITTER

"Además el acuerdo de accionistas decía que esa votación requería una mayoría especial, es decir, el voto también de EPM, ellos lo forzaron, lo hicieron sin esa votación. Obviamente, EPM la rechazó, votó negativo y dejó las salvedades en todas las actas”, manifestó Quintero, quien hizo un llamado a los entes de control para que se investigue esta situación.



A las pocas horas de darse a conocer las denuncias del alcalde de Medellín, Millicom emitió un comunicado desmintiendo a Quintero e indicando que lo que se aprobó en dicha asamblea fue la colocación de acciones para capitalizar la empresa.



El objetivo de la emisión de acciones es alcanzar una capitalización por 602.987'379.948 pesos, que corresponde a una emisión de 22.058.767 acciones ordinarias por un valor de 2.644 pesos cada una.



La empresa también señaló que de manera unánime se levantó el conflicto de interés manifestado por algunos miembros de la Junta Directiva de Tigo-UNE para conocer y decidir lo relacionado con la capitalización.

Facebook Twitter Linkedin

Reunión MinTIC, EPM y Millicom Foto: MinTIC

El paso que sigue, explicaron en el comunicado, es la elaboración del reglamento de emisión y colocación de acciones para que, en caso de ser afirmativo, el representante legal de Tigo-UNE ofrezca las acciones a los accionistas en proporción a su participación y los accionistas manifiesten o no su aceptación en dicha oferta.



Agregó Millicom que ofrecer las acciones a sus accionistas no representa una dilución alguna para EPM.



"La decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada accionista. EPM no ha sido diluido y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria", aseguraron.



(Le recomendamos leer:

Contraloría pondrá lupa

Ante esta situación, la Contraloría Distrital de Medellín solicitó a la Contraloría General de la República llevar a cabo una mesa técnica para evaluar la procedencia de autorizar acciones conjuntas y coordinadas entre ambos organismos para hacer vigilancia y control fiscal sobre la situación del grupo empresarial.



Dice la entidad que, desde el año 2014 hasta el 31 de diciembre de 2022 “UNE ha registrado pérdidas acumuladas por $1,83 billones, lo que ha repercutido en la disminución del patrimonio que pasó de $2,91 billones al cierre del año 2014 (año de la fusión), a $557.540 millones al corte del 31 de diciembre de 2022”.



Además, este órgano de control fiscal activó la Vigilancia Fiscal número 114 el pasado 30 de agosto, “donde se hicieron requerimientos sobre los Estados Financieros a 30 de junio de 2023 de UNE-EPM Telecomunicaciones y Colombia Móvil, además de otra documentación que permita evaluar la real situación de la empresa”.



REDACCIÓN MEDELLÍN