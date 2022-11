El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses avanza en la identificación de un cuerpo que, según la informaciones de investigadores y presuntos responsables de la desaparición, correspondería a Maximiliano Tabares.



(Lo invitamos a leer: Caso Maximiliano: en próximas horas se conocerá prueba de ADN de cuerpo de menor)



Se trata del menor de seis años que desapareció el pasado 20 de septiembre en Segovia, al Nordeste de Antioquia, tras, supuestamente, salir a comprar unas arepas a una tienda cercana.

Maximiliano nunca regresó a su casa y las autoridades detuvieron a seis personas -entre los cuales estaba su mamá, su abuela y su padrastro-, denominados 'Los Carneros', como presuntos responsables del crimen que ha consternado a todo el país.



(Le puede interesar: El documento de la UNGRD que revela el riesgo aguas abajo de Hidroituango)



Los involucrados ya fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación y, en medio de la búsqueda del menor, alías 'Orejas' acompañó a las autoridades hasta la zona rural de Segovia para indicar el paradero del menor.

Facebook Twitter Linkedin

Los seis presuntos responsables fueron capturados. Foto: Policía de Antioquia.

Tras remover bastante tierra, las autoridades encontraron el cadáver de un menor en avanzado estado de descomposición, el pasado jueves 27 de octubre, que sería el de Maximiliano.



Por lo que el ente acusador tuvo que solicitar ante un juez la autorización para que se le tomaran las muestras de ADN de la mamá para ser comparadas con las del cuerpo.



(Además: No cesan las amenazas contra estudiantes y docentes de la Universidad Eafit)



EL TIEMPO pudo conocer que dichas pruebas fueron tomadas hasta el miércoles 2 de noviembre por lo que los resultados podrían tardar entre 24 y 48 horas. Esto permitiría la plena identificación del cuerpo.

Preocupación de las autoridades

Facebook Twitter Linkedin

Estos son algunos de los libros hallados por las autoridades en los allanamientos del caso Maximiliano. Foto: Policía Nacional

Mientras la investigación avanza, las autoridades del departamento han puesto especial atención a la situación de sectas satánicas.



El propio gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo que, si bien no hay investigaciones en curso por este tema en la Fiscalía, "No nos vamos a quedar ahí, continuaremos así no haya denuncias".



En declaraciones a la prensa, el coronel Daniel Mazo, comandante de Policía Antioquia, señaló que: "Se ha dado la orden a los comandos de estación para que hagan un control más permanente a los cementerios y estar pendientes de quienes estén practicando hechos de brujería".



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Además, agregó que lo que se busca es "invitar a la comunidad para que nos esté informando este tipo de situaciones".



Por otra parte, el gobernador Gaviria confirmó que la Policía Nacional avanza en un plan para que en cada uno de los 125 municipios de Antioquia haya, al menos, un uniformado de Infancia y Adolescencia.



MEDELLÍN