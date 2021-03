Casi un millón de carros en Antioquia no tienen SOAT vigente

De los 15’925.315 vehículos registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el 48 por ciento no tienen un Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT).



Es decir, que 7’587.594 de vehículos en Colombia no tienen cómo responder ante los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito.

De ese total, indicó Diana Cubides, Gerente Comunicaciones RUNT, “el 77% son motocicletas (5’844.850), convirtiéndose en la clase de vehículos con mayor incumplimiento de esta obligación”.



La entidad reveló que Amazonas (91%), Vichada (89%), Arauca (82%), Putumayo (80%), Chocó y Córdoba (80%) son los departamentos con mayores porcentajes de evasión de SOAT en el país. Asimismo los principales departamentos también presentan altos niveles de evasión: Atlántico tiene un incumplimiento del 49%, Valle del Cauca del 45%, Antioquia del 41%, Cundinamarca del 40% y Bogotá presenta una evasión del 28%.



Y aunque Antioquia es una de las regiones que menos incumple con la norma las cifras siguen siendo preocupantes en este departamento.

Cifras del RUNT indican que, con corte al 31 de enero de este año, de los 2’441.784 de vehículos que conforman el parque automotor del departamento, 1’445.099 cuentan con SOAT, mientras que 996.685 no lo tienen.



De hecho, solo en unidades, Antioquia lidera el número de vehículos sin SOAT, seguido del Valle del Cauca, con 861.323 y Bogotá, con 720.847.



Rubén Montes, agente de tránsito de la secretaría de Movilidad de Medellín, aclaró que para todo vehículo automotor, incluyendo los eléctricos que transitan por las vías públicas, el conductor, tenedor o propietario está en la obligación de adquirir el SOAT.



“Esto permite atender de manera oportuna las víctimas de un incidente vial y cubre las lesiones y/o fallecimiento, del conductor o los ocupantes, aun cuando el vehículo esté implicado en un hecho donde resulte afectado un peatón, un ciclista o alguien en patineta”, expresó el agente.

Recalcó el agente Montes la importancia de tener esta póliza al día e indicó que el no portarla acarrea sanciones de 896.000 pesos más la inmovilización del vehículo.



En 2020, en plena pandemia, la Secretaría de Movilidad impuso 103.398 comparendos en la capital antioqueña por la no vigencia del SOAT. En lo que va de este año, con corte al 14 de febrero, van 11.667 comparendos.



Estas multas son, tanto por cámaras de fotodetecciones como por comparendos manuales por agentes de tránsito.

Importancia de una póliza de responsabilidad civil

Las motocicletas son los vehículos con mayor incumplimiento de esta obligación. Foto: Jaime Moreno

Piedad Cecilia Vásquez, abogada especialista en responsabilidad civil y del Estado, contó que si bien el SOAT cubre toda la atención médica, de transporte y las incapacidades permanentes, es recomendable tener una póliza de responsabilidad civil.



Explicó la abogada que hay dos tipos de esta póliza: la contractual, que está destinada para los vehículos de servicio público que transportan pasajeros. “Digamos por ejemplo que usted se accidenta en un bus o en un taxi, el SOAT aplica para la atención médica, pero la póliza de responsabilidad civil contractual aplica para el cobro de una indemnización”.



La otra póliza es la extracontractual, que aplica si el accidente es en un vehículo particular. Esta póliza ampara absolutamente todos los perjuicios que la persona acredite en un proceso (daños a bienes de terceros, lesiones fortuitas o accidentes fatales).



Aclaró la abogada, que para que esta póliza aplique, se debe demostrar la responsabilidad de la persona que causó el accidente. Por el contrario, el SOAT, atiende independiente de la responsabilidad, que es algo que muchas personas no entienden.

Cabe aclarar, que el SOAT no cubre daños patrimoniales causados por un accidente de tránsito (pérdida parcial o total del vehículo automotor) ni lesiones personales que no hayan sido ocasionadas en un accidente de tránsito.



“Hay un problema muy grave que se está presentando en Colombia, porque hay muchas personas lesionadas en accidentes de tránsito, pero al momento de ir a cobrar la indemnización se encuentran que el carro no tiene póliza, por lo que los abogados del caso deben consultar si el responsable del accidente tiene algún bien o algún patrimonio. Pero en muchos casos, el causante del accidente ni tiene póliza ni tiene patrimonio, entonces muchas víctimas se quedan sin ser indemnizadas”, contó la abogada.



En promedio, de los casos que ella atiende por accidentes de tránsito, por cada 10, hay 4 que se quedan sin indemnización. “Y de esos, muchos con lesiones supremamente graves, que no solo se quedan sin que les respondan, sino que no quedan en condiciones para trabajar”, expresó Vásquez.



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO - Medellín

@AlejoMercado10

