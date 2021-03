Carro de alta gama cayó del quinto piso de un parqueadero en Medellín

Un hombre murió y otro dos más resultaron heridos al caer en un vehículo desde un quinto piso de un parqueadero en el sector de El Poblado, en Medellín.



El hecho ocurrió en la mañana de este lunes en una unidad residencial del barrio Castropol.



De acuerdo con el DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres), el vehículo de gama alta habría perdido el control y se precipitó hacia una zona verde de la unidad residencial y allí murió en el acto una persona, y los acompañantes fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad.



“Las causas están por esclarecerse. Hicimos atención con los Bomberos de Medellín y la Policía”, explica la directora del DAGRD, Alethia Arango.

Así quedó el l vehículo que cayó esta mañana del lunes desde el quinto piso de una unidad residencial en Medellín. Hay una persona muerta y dos heridas. 📹 Denuncias Antioquia. pic.twitter.com/IRLsCi1LZf — David Calle (@davidcalle1) March 15, 2021

Según un informe de la Universidad Nacional sede Medellín, entre 2009 y lo que va de 2021 se han registrado en el valle de Aburrá nueve accidentes (10 con el ocurrido hoy lunes) en parqueaderos elevados donde vehículos han impactado y traspasado paredes o han caído al vacío, lo que ha ocasionado el fallecimiento de cuatro personas.



El último accidente ocurrido en un parqueadero elevado, se registró en el municipio de Caldas el 18 de enero de 2021, un día después del que causó la muerte de una mujer que conducía un vehículo que cayó al vacío desde un estacionamiento ubicado en un sexto piso de la Clínica El Rosario, en Medellín.



A estos casos se les han hecho seguimiento como parte de un análisis realizado por John Jairo Blandón Valencia, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas de la UNAL Medellín e Iván Darío Córdoba Arango, ingeniero civil enfocado en estructuras y gerente de la Ingenio Construcciones & Consultorías S.A.S y en el que participan otros investigadores. Ambos especialistas coinciden en que, por lo general, las edificaciones donde se dan este tipo de accidentes no cumplen con los requerimientos de seguridad adecuados.



Por lo general, la construcción de los muros que cierran los estacionamientos elevados se hace con mampostería, es decir, con ladrillos tradicionales, explica el profesor Blandón Valencia, “entonces no se les hacen los anclajes necesarios a la estructura principal, ni se les ponen conexiones. No es para asustar, pero el problema sí es grave”, afirman.



Actualmente el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10 en su numeral B4.2.2. indica que en los estacionamientos se deben diseñar barreras para resistir una carga de 30 kN (kilonewton) y que estos deben tener, precisamente, los anclajes a los que hace alusión el profesor Blandón Valencia.



Córdoba Arango, por su parte, explica que "se estima que estos elementos deben ser separados para soportar un impacto de hasta tres toneladas a una velocidad de 10km/h o contar con sistemas de protección adicional que sean capaces de atajar el vehículo. Adicionalmente, delimitar la velocidad".

La responsabilidad del parqueadero

Como ya lo había explicado EL TIEMPO sobre este tipo de incidentes, dentro de la legislación colombiana puede considerarse como un hito el accidente que se presentó en el año 2004 en Cafam de la Floresta, en el que perdieron la vida 6 personas (cuatro menores de edad) tras caer desde un quinto piso a bordo de un vehículo. El hecho ocurrió cuando la conductora del vehículo -Diana Patricia Estévez de 27 años- trataba de estacionarlo. El campero tumbó el muro de contención y una malla de aluminio, dio una voltereta en el aire y se estrelló contra el pavimento.



En su momento fue un hito porque sentó bases para la actualización del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente del 2010 (se actualiza cada cinco años).



“A raíz de eso, las curadurías urbanas son las que apruebas las licencias de construcción y los parqueaderos en altura deben tener un refuerzo en concreto”, explicó William Castro, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia e integrante de la Red Académica de Movilidad.



MEDELLÍN

