Cárcel a mujer acusada de asesinar a su hija de 8 meses en Medellín

El juzgado 11 Penal Municipal de Medellín impuso medida de aseguramiento en contra de Natalia Andrea Santa, de 25 años, por el delito de homicidio agravado, como presunta responsable del homicidio de su hija de 8 meses de nacida.

Los hechos, que son investigados por un fiscal de la Unidad de Vida, ocurrieron el 30 de octubre de 2012, en una vivienda del barrio La Iguaná, al occidente de Medellín.



En ese entonces, la implicada declaró que la niña se cayó de la cama y se golpeó en la parte frontal de la cabeza. La bebé fue llevada a un centro asistencial de la ciudad, al que llegó sin signos vitales.

la menor presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo que no eran compatibles con una caída accidental desde una cama de 45 centímetros de altura, lo que contrariaba la declaración de la madre

De acuerdo con el dictamen Instituto Nacional de Medicina Legal, la menor presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo que no eran compatibles con una caída accidental desde una cama de 45 centímetros de altura, lo que contrariaba la declaración de la madre. Los legistas explicaron que "se trató de una muerte violenta por homicidio y no de una muerte no violenta por accidente".



La captura de Santa Taborda fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en el municipio de La Estrella, Antioquia, ubicado al sur del valle de Aburrá. La mujer no aceptó los cargos.

