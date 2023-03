En febrero del 2023, el llamado Clan del Oriente tenía amedrentadas a las comunidades antioqueñas de Argelia y Nariño debido al llamado paro armado, que obligó a que los comercios cerraran y las personas se quedaran en sus viviendas por temor a las represalias.



Detrás de esta estructura criminal estaban alias Camilo y alias Chatarra, señalados cabecillas del Clan del Oriente y quienes sembraban terror en la zona.

Casi un mes después de movilizarse por la llamada ‘zona de los páramos’, alias Chatarra fue hallado escondido en una zona boscosa de Samaná, Caldas, intentando eludir el accionar de las autoridades que habían puesto sobre él una recompensa de 40 millones de pesos para por información que diera con su captura.



Este joven de 24 años fue hallado en la noche de este martes 14 de marzo por tropas del Ejército, quienes se adentraron en una alejada zona boscosa donde hallaron al temido cabecilla con un centinela escondidos en una improvisada carpa con plásticos.



“Estaba en condiciones bastante paupérrimas, lo hallamos dentro del bosque en condiciones habitables muy deficientes, se refugiaba con un plástico para protegerse por el clima”, contó el Brigadier General Juan Carlos Fajardo González, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.



Agregó el uniformado que no hubo necesidad de un enfrentamiento armado, ya que ‘Chatarra’ estaba solo con un centinela armado con arma de corto alcance, la cual tiró para rendirse ante la tropa que los alcanzó.



“El sujeto se da cuenta que no tiene forma de escapar y no opone resistencia para ser capturado”, expresó el comandante de la Cuarta Brigada.



Prontuario

El general Fajardo contó que el capturado, al parecer, “se encargaba de ejecutar asesinatos selectivos, pintar las fachadas de casas y de vehículos con las iniciales de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), al igual que la utilización y difusión de panfletos para causar temor e intimidación a los habitantes de los departamentos de Antioquia y Caldas”.



No solo eso, también es señalado de amenazar a la población civil para incentivar los cultivos ilícitos y realizar cobros extorsivos a comerciantes, al sector minero y de transporte.



También es el responsable del ya mencionado paro armado en febrero de este año en los municipios de Argelia y Nariño, Antioquia.

El comandante de la Cuarta Brigada aseguró que son varios los golpes que se le ha dado a esta estructura criminal, los cuales los tienen debilitados.



En días pasados fue capturado el suegro de alias Chatarra y, antes de eso, fue capturada la hermana de alias Camilo.



Asimismo, hace algunos días ya había sido capturado en Caldas un hombre cercano a ‘Chatarra’, que en su poder tenía material de guerra, estupefacientes y otros elementos importantes para la estructura criminal.



“Sigue en pie la recompensa por alias Camilo. La comunidad debe estar segura que unida con la institucionalidad lograremos acabar con las amenazas y las afectaciones que se han tenido sobre la población”, expresó el secretario de Seguridad y Justicia Oswaldo Juan Zapata.



MEDELÍN