Estos son los candidatos inscritos a la Alcaldía de Medellín

Un total de 15 candidatos quedaron inscritos oficialmente ante la Registraduría Nacional buscando ser el alcalde de Medellín para el periodo 2020-2023.

Estos son:

- César Hernández – Medellín Evoluciona

- Daniel Quintero – Independientes

- Alfredo Ramos Maya – Centro Democrático

- Víctor Correa – Polo Democrático

- Juan David Valderrama –Todos Juntos

- Jairo Herrán Vargas – Colombia Humana/UP

- Juan Carlos Vélez – Medellín Avanza

- Santiago Gómez – Seguimos contando con vos

- Jesús Aníbal Echeverri – Partido de la U

- Beatriz Rave – Partido Verde

- Jesús Ramírez – MAIS

- Jorge Gutiérrez – Colombia Renaciente

- Gema Mejía – Colombia Justa Libres

- Luis Fernando Muñoz – Partido ADA

- Luis Guillermo Hoyos – Partido Pre



De los candidatos inscritos, cinco optaron por firmas mientras que los restantes irán con apoyo de partidos políticos o movimientos ciudadanos.



Cabe recordar, que el sábado 26 de julio, un día antes de que se venciera el plazo de inscripción, el polémico concejal de Medellín y precandidato por el movimiento Consenso, Santiago Jaramillo, anunció su retiro de la contienda electoral por motivos presupuestales para cubrir la prima de póliza de seriedad.



El próximo 27 de octubre, los medellinenses podrán elegir entre una de estas 15 candidaturas para que sea su próximo dirigente.

De acuerdo con la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, Alfredo Ramos Maya se perfilan como los favoritos para las próximas elecciones. En cuanto a alcaldía, el sondeo reveló que Ramos Maya lidera la intención de voto con 28 por ciento, marcando una amplia diferencia con los que les siguen: Juan Carlos Vélez (9 por ciento), Santiago Gómez (7 por ciento) y Daniel Quintero (6 por ciento).



para José Olimpo Suárez, docente de la maestría en Política de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), estos análisis no son la mayor fuente de información en cuanto al panorama político.



Recordó el experto, que a estas alturas de campaña, hace cuatro años, Federico Gutiérrez estaba en los últimos lugares y terminó ganando la alcaldía de Medellín, al igual que le sucedió a Álvaro Uribe en su primera aspiración presidencial.



“Soy muy escéptico con las encuestas, que en el país no son suficientemente fuertes. (...) Para la alcaldía, pensé que Alfredo Ramos Maya iba a tener un camino más expedito pero veo con mucha fuerza a Daniel Quintero, quien ha tenido muy buena presencia en la ciudad y podría ser una fuerte competencia para el ‘uribismo’. Los otros no me parecen tan fuertes”, opinó el experto.”, opinó Suárez.

