Sin garantías de cara a las elecciones del 13 de marzo, así están los candidatos para las curules de paz en Antioquia, que, a un mes de medirse en las urnas, no han podido comenzar a hacer campaña porque el Gobierno Nacional no ha desembolsado los recursos, lo que se suma a la falta de seguridad en los territorios por la presencia de grupos armados.



Ya varias entidades han alertado sobre los riesgos de esta contienda electoral, la más reciente fue la Defensoría del pueblo, que señaló este jueves que los candidatos y comunidades del Sur de Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño y Chocó están en alto riesgo por acción de grupos armados.

Aunque esta alerta electoral fue para todo el territorio nacional, por la presión que vienen ejerciendo el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, principalmente, se hizo desde el municipio de Caucasia, uno de los territorios antioqueños que están incluidos en las circunscripciones transitorias especiales de paz.



A través de estas circunscripciones transitorias especiales de paz (CTEP), las víctimas tendrán por primera vez este año representación en la Congreso de la República, por lo que las elecciones se harán en la zona rural de municipios priorizados en 16 grupos.



Antioquia quedó incluida en cuatro de las CTEP. La 3, que corresponde a las regiones Norte, Nordeste y Bajo Cauca y contempla 13 municipios (Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza); la 6, que la conforman dos municipios antioqueños (Vigía del Fuerte y Murindó), compartiendo espacio con 12 del Chocó; la 13, que abarca al municipio de Yondó (Antioquia) y que comparte espacio con seis más del departamento de Bolívar; y la 16, de la que hacen parte ocho municipios del Urabá antioqueño (Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Apartadó y Turbo) y uno del Occidente (Dabeiba).



A la alerta de la Defensoría en el Bajo Cauca se sumó la de la Misión de Observación Electoral (MOE), que indicó que el 58% de los 167 municipios de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz presentan algún nivel de riesgo electoral, pero más de la tercera parte se concentra en las Circunscripciones de Nariño-Cauca-Valle, Bajo Cauca y Chocó (38.1 %).



Según la MOE, en cuanto al riesgo por factores de violencia e indicativos de fraude electoral, en la C3 Bajo Cauca, 9 de sus municipios están en riesgo extremo y 4 en riesgo alto, lo que significa que el 100% de los municipios de esa circunscripción se encuentran con niveles preocupantes de riesgo.



A su vez, en los dos municipios que hacen parte de la circunscripción número, los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó están en uno en riesgo alto y el otro en extremo. Y de los del Urabá antioqueño, tres municipios están en alto riesgo y uno en extremo.



A su vez, Amalfi, Anorí y Segovia son los municipios en mayor riesgo de fraude electoral, señala la MOE.



“La MOE recomienda a las autoridades electorales, procuraduría, fiscalía y policía nacional adoptar las medidas necesarias para prevenir e investigar oportunamente acciones indicativas de delitos o irregularidades contra el proceso electoral como la trashumancia electoral, compra de votos, o cualquier otra acción que afecte la transparencia electoral”, manifestó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Dificultades para financiarse

Estas elecciones se llevarán a cabo en las zonas rurales de los 167 municipios más afectados por la violencia en Colombia. En estas se elegirán 16 curules, entre 403 candidatos provenientes de organizaciones sociales, de víctimas, campesinas y mujeres, y de organizaciones étnicas.



En Antioquia se inscribieron 68 candidatos pertenecientes a 34 organizaciones, según datos de la Registraduría, debido a que debía hacerse a través de una lista paritaria (un hombre y una mujer) con dos candidatos cada una. De estas organizaciones, siete son de víctimas, cuatro son de campesinos, hay tres consejos comunitarios, un resguardo indígena y un grupo significativo de ciudadanos, además de 18 organizaciones sociales.



Fernando Valencia, docente de la Universidad de Antioquia, expuso que hay graves dificultades en este proceso, uno de los puntos del Acuerdo de Paz para que las víctimas se vieran representadas en el Congreso. El primero, indicó el experto, fue que estas elecciones se metieran “a la fuerza” en el calendario electoral de las elecciones al Congreso, que se vienen gestando desde hace dos años.



Uno de los principales obstáculos ahora es la desinformación, pues los votantes de las zonas rurales no reconocen la mecánica de estas votaciones, no hay una pedagogía del tema y existen grandes déficits de cedulación y puestos de votación.



“Las organizaciones sociales que postularon candidaturas no han podido acceder a la financiación estatal, porque les dieron un término perentorio, no tenìan la información, no han podido acceder a las condiciones de las pólizas de garantías, que son bastante exigentes y bastante costosas y porque las organizaciones sociales no tienen la estructura administrativa y contable, ni financiera ni jurìdica, para soportar estos requisitos”, señaló Valencia.



Víctor José Palacios Villa, candidato del municipio de Necoclí, apuntó que precisamente a este momento no ha logrado adquirir la póliza que le exige el Gobierno Nacional para el desembolso de recursos, teniendo en cuenta que está prohibida la financiación por parte de terceros.



“Que hoy no hayan llegado los recursos de parte del Gobierno es traumático, porque está en la resolución, pero nos ponen unos requisitos, como son el tema de pólizas, y hoy en Urabá no hemos podido conseguir una aseguradora que permita asegurar esos recursos. Hoy estamos en el limbo los candidatos de víctimas, le hablo desde mi caso, una organización de víctimas que no tiene patrimonio y no tiene cómo adelantar campañas”, dijo Palacios.



Las redes sociales, las reuniones y los mensajes han sido las únicas herramientas hasta ahora, para hacer campaña, pero la situación es compleja al tener que desplazarse a las zonas rurales y apartadas de los municipios.



“Yo personalmente no he podido avanzar, por eso he estado con la idea de unirme a un compañero que es de aquí de Segovia, porque las garantías son ninguna. No tenemos presupuesto ni tenemos nada. Así es el trabajo de nosotros los líderes de víctimas, son tantas las trabas que nos ponen”, manifestó la candidata Luz Aleida Herrera Castaño.

Las maquinarias

Según el docente Valencia, lo que estipula la ley es que la única forma es que se done dinero a estas campañas es a través de un fondo estatal, administrado por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, donde los recursos deben ser distribuidos equitativamente entre las campañas, aunque en la práctica no estaría siendo así.



Algunos líderes y lideresas han denunciado un despliegue de propaganda, recursos, encuentros y eventos que no están siendo financiados con recursos estatales, por lo que las autoridades deben poner la lupa sobre varias cosas.



La primera, que los candidatos sí sean víctimas y que cumplan con los requisitos de representación territorial y sectorial, aspecto que al parecer no se estaría cumpliendo en todos los casos, aunque estos debían ser certificados por la Unidad para las Víctimas. La segunda es la financiación real de las campañas y si existe relación con los partidos políticos tradicionales, que no está permitido, y desde luego la seguridad de los candidatos.

Conozca los candidatos

Organizaciones de víctimas



1. Corporación de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto en Urabá Visionando La Paz - Comupaz



Candidatos: Jhony Rufino Lozano e Inés Mestra Yanes



2. Asociación de Desplazados de Necoclí - Asodene



Candidatos: Víctor José Palacios Villa y Herly Patricia Garcés Vidal



3. Asociación de Desplazados del Municipio de Briceño



Candidatos: Jhon Jairo González Agudelo y Martha Eliana Cardozo Díaz



4. Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos - Credhos



Candidatos: Juan Pablo Méndez Zuluaga y Ángela Oriana Martínez Ojeda



5. Asociación de Desplazados y Mujeres de Antioquia “Adma”



Candidatos: Anaidalyt Delgado Lezama y Bairon Augusto Pérez Vélez



6. Corporación Ambiental y Social Contruyendo Paz - Coapaz



Candidatos: Manzur Agustín Sierra y Esther Cecilia Cabrera Pérez



7. Corporacion Ambiental y Social Contruyendo Paz - Coapaz



Candidatos: Sandra Milena Puerta Buriticá y Manuel Tapias Montes



Organizaciones sociales



8. Funvisoc



Candidatos: Doris Patricia Carvajal Londoño y Germán Horacio Sucerquia Jaramillo



9. Fundación Comunidad Terapéutica Fuerza y Voluntad



Candidatos: Jorge Arley Guisao Cifuentes y Paola Andrea Gutiérrez Rodríguez



10. Cooperativa Social Multiactiva Trabajando Juntos - Coosocialtj



Candidatos: Gabriel Antonio León Manco y Leydy Johana Castrillón Palencia



11. Fundación para el Desarrollo Integral de Víctimas y Discapacitados Fundamasvida



Candidatos: Ángela María Hernández Peña y Daniel Solano Hoyos



12. Corporación Corazones Verdes



Candidatos: Roberto Arturo Mejía Vásquez y Lina Marcela Villegas López



13. Corporación Redesc



Candidatos: Dibia Estela Escobar Mendoza y Hildemaro Cruz Borja



14. Asociación de Víctimas de la Violencia en Riosucio Clamores



Candidatos: Diober Silvestre Blanco Agamez y Geanys Barba Padilla



15. Asociación Intercultural por la Gente y los Bosques de San Lucas - Asigeboslu



Candidatos: María Margarita Palacio Pérez y Servio Nolasco Urzola Muñoz



16. Asociación Familiar y Amigos del Chocó - Asfachocó



Candidatos: Edwin Delgado Córdoba y Yajaira Salazar Córdoba



17. Asociación La Mesa Minera Segovia- Remedios



Candidatos: Yarley Erasmo Marín López y Liliana Patricia Peláez Gil



18. Asociación Comité de Desplazados Mano de Dios Nuevo Amancer (Asocodeman)



Candidatos: Frank David Mejía Jiménez y Marledys del Carmen Ciprián Mejía



19. Corporacion Felicidad Compartida



Candidatos: Eusebio Palmera Berrío y Marley Moreno Córdoba



20. Asociación Gremial de Heveicultores de la Cuenca del Río Nechí - Asogrecan



Candidatos: Generoso Segundo Barragán Martínez y Sandra Trujillo Salas



21. Corporación Social y Deportiva Comunidades Negras Afrodecendientes de Turbo Harambe



Candidatos: Gloria Elena Eljach Echavarría y Marlon Caro Úsuga



22. Corporacion Creamos Urabá - Corpocreamos



Candidatos: Menderson Mosquera Quinto y Diana Marcela Hurtado Mosquera



23. Asociación de Productores Agropecuatrios de la Vereda La Esperanza- Asproages



Candidatos: Eduardo Enrique Páez Hernández y Madeny María Meneses Hoyos



24. Corporación Visión Gente Corpovigente



Candidatos: Luis Guillermo Cardona Garzón y Luz Aleida Herrera Castaño



25. Fundación Diocesana Compartir



Candidatos: Luis Eduardo Arvaez Villegas y Diana Tirado Hernández



Consejos comunitarios



26. Consejo Comunitario de los Ríos La Larga y Tumaradó



Candidatos: Pablo Antonio López Moreno y Jaqueline Ospina Sepúlveda



27. Consejo Comunitario Mayor de Nóvita “Cocoman”



Candidatos: James Hermenegildo Mosquera Torres y Claudia Patricia Salas Perea



28. Consejo Comunitario de Porce Medio



Candidatos: Jhon Jairo Robledo Palacio y María Cecilia Mosquera



Organizaciones campesinas



29. Asociación de Campesinos de Urabá Ascocamura Renace la Esperanza



Candidatos: Edier Esteban Manco Pineda y Alcira Blanquicet Navarro



30. Asociación de Campesinos Unidos de Caucasia- Asocamuc



Candidatos: Ana Patricia Henao Arrieta y Manuel Eduardo Torres Herrera



31. Asociación de las Canaleteras Futuristas por la Recuperacion del Tejido Social y la Paz- Creciendo Junto al Río



Candidatos: Pablo Oved Moreno Espinosa y Luz Marina Jiménez Escobar



32. Asociacion Caucheros de la Vereda La Corcovada Municipio de Caucasia Asoccor



Candidatos: Edith Margoth Navarro Arrieta y Róbinson Piedrahíta Henao



Resguardo indígena



33. Resguardo Indígena Zenú El Volao



Candidatos: Sobeida González Márquez y Alberto Antonio Flórez Márquez



Grupo significativo de ciudadanos



34. Yo Soy Urabá



Candidatos: Everto Arroyo Pérez y Karen Juliana López Salazar