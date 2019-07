Denuncian que permisos en Medellín favorecen al candidato del Alcalde

‘El de Fico’. Más que ser el eslogan del candidato a la alcaldía de Medellín, Santiago Gómez, parece ser, según una denuncia, una prueba de la campaña que la administración le está haciendo al aspirante.



Cabe recordar que Gómez fue secretario de Gobierno del alcalde Federico Gutiérrez y quien en su campaña tomó las banderas de la continuidad del actual gobierno, pues el nombre del movimiento por el que Gómez se inscribió se llama Seguimos contando con vos, muy similar al 'Cuenta con vos’, de Federico Gutiérrez.

La campaña de Juan David Valderrama, candidato por el movimiento Todos Juntos, denunció una “doble trampa” por parte de la Subsecretaría de Espacio Público en cuanto a la entrega de permisos para instalar publicidad exterior.



La queja del candidato es que de la solicitud de permiso de cinco puntos para instalar vallas para su candidatura, le negaron cuatro argumentando que ya habían sido solicitadas por el movimiento de Gómez, algo que para Valderrama es irregular, pues él fue el primero en inscribirse.

De acuerdo con el candidato, la norma indica que el primero que radica la solicitud es al primero que se le responde.

Comparto la denuncia realizada ante los medios de comunicación que evidencia la falta de garantías electorales a la que está expuesta nuestra campaña a la Alcaldía, relacionada con la negación irregular, en beneficio de otro candidato, de espacios públicos para nuestra publicidad pic.twitter.com/DdSOrX6Fn0 — JuanDavid Valderrama (@JDValde) July 29, 2019

“El martes 23 de julio a las 9 de la mañana radicamos nuestros permisos con todos los documentos adjuntos. Ya era viernes en la tarde y no teníamos respuesta y el sábado nos encontramos que otra campaña ya tenía la solicitud de publicidad exterior en esos puntos y cuando preguntamos la razón, nos indicaron que esa campaña había radicado primero que nosotros lo que es imposible porque hasta las 9 de la mañana de ese martes 23 ninguna campaña a la alcaldía se había inscrito”, contó Valderrama.



Indicó, que una vez un candidato se inscribe, se le otorga un formulario E6 que es indispensable entregar para la solicitud de publicidad exterior, por lo que no hacerlo o realizar la solicitud sin ser candidato, es hacer trampa, según expresó el candidato de Todos Juntos.



Por eso, para él, no tiene sentido que si su movimiento hizo la solicitud el martes 23 a las 9 de la mañana, le hayan entregado ese permiso a la campaña de Gómez, quien se inscribió ese martes 23 a las 10 de la mañana, es decir, una hora después.

Aquí se pueden ver los puntos solicitados por la campaña Todos Juntos para la ubicación de vallas. Foto: Cortesía

Aquí se pueden ver los puntos solicitados por la campaña Seguimos contando con vos para la ubicación de vallas. Foto: Cortesía

El segundo elemento que denunció Valderrama es que de los cuatro puntos para instalar vallas que les negó la subsecretaría, “al verificar los documentos, los sitios no tienen concordancia con los que solicitó la otra campaña. Pedimos transparencia en los procesos”.



Puntualizó el candidato, en que llevará esta denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Medellín, la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Concejo Nacional Electoral (CNE).



Por su parte, la alcaldía de Medellín informó sobre este tema, que “de la mano de las instituciones que componen el Comité Electoral, ha generado todos los escenarios para entregar las claridades necesarias que permitan dar parte de tranquilidad en las garantías que requiere el ejercicio democrático”.

Recordó la administración, que el pasado 15 de julio hubo una reunión donde socializaron con las campañas todo lo relacionado con los trámites de publicidad electoral, la misma información sobre que la que se insistió en el comité electoral que tuvo lugar tres días después. En estos encuentros, explicaron detalladamente los procedimientos y protocolos diseñados para brindar garantías.



“Cualquier hecho que sea denunciado por candidatos o ciudadanos interesados, como es este caso, lo compulsaremos a los órganos de control para que sean ellos quienes investiguen. Son ellos, absolutamente nadie más, los llamados a manifestarse con contundencia al respecto. Todas nuestras carpetas y registros son transparentes y están a lo mano de lo que requieran”, puntualizó la alcaldía.



EL TIEMPO consultó al candidato Gómez sobre la polémica y se limitó a responder que él cuenta con todos los permisos “y por eso coloqué la publicidad. No vamos a caer en hacerle el juego a candidatos que solo quieren hacer show”.

