Ya arrancaron los debates para que la ciudadanía conozca a los candidatos que estarán en el tarjetón el próximo 29 de octubre, en las elecciones regionales. En la noche del domingo 20 de agosto, el medio 'Telemedellín' organizó uno de estos espacios, al que acudieron solo siete de los 16 inscritos para la contienda.



Además de la ausencia de Federico Gutiérrez, quien expresó sus reparos hacia el canal, otro hecho dio de qué hablar en redes sociales.



El candidato Albert Corredor del movimiento 'Medellín nos une' se volvió tendencia después del 'Gran debate' con los aspirantes a ocupar el cargo más importante de la capital antioqueña.

Cuando hablaba sobre la problemática del hambre en la ciudad antioqueña dio el traspié.



"Medellín tiene hambre. Una de cada tres familias en nuestra ciudad se acuesta sin dormir", afirmó en una de sus intervenciones.



Internet no perdona y en pocos minutos, redes sociales como 'X' -antiguo Twitter- y Facebook se llenaron de memes y comentarios burlones con respecto a la salida en falso del candidato.



Minutos después, cuando tuvo la oportunidad de intervenir de nuevo, comentó que efectivamente en redes sociales había una tendencia por su lapsus y entre risas corrigió su argumento.

No se imaginan lo que me he reído con mi lapsus ayer en el debate. De igual manera se entregó el mensaje y lo importante es que durante nuestra Alcaldía solucionaremos esos enormes problemas de nuestra ciudad. #CorredorAlcalde 🤙🏾 pic.twitter.com/rHs3pK2AAX — Albert Corredor 🤙🏼 (@AlbertCorredor) August 21, 2023

"Ahí tuve un lapsus, pero ojo que es un tema muy delicado. Una de cada tres familias en Medellín se acuestan sin comer", corrigió.



Corredor profundizó su postura y añadió que: "en estos momentos hay una mamá, una abuela, un papá que no tiene la garantía de darle de comer a su hijo ni siquiera la primera comida del día".



Sin embargo, quienes no lo vieron en vivo han reaccionado este lunes 21 de agosto y le han dejado todo tipo de comentarios al candidato.



Por eso, se pronunció nuevamente sobre el error en su cuenta de 'X'. "No se imaginan lo que me he reído con mi lapsus ayer en el debate. De igual manera se entregó el mensaje y lo importante es que durante nuestra Alcaldía solucionaremos esos enormes problemas de nuestra ciudad", escribió y acompañó el tuit con el video.

¿Quién es Albert Corredor?

Con más de 445 mil firmas, según su página oficial, el exconcejal de Medellín por el Centro Democrático logró el aval para la carrera por llegar a ser el alcalde de la ciudad.



La Registraduría le avaló su candidatura con 61.079 firmas ciudadanas por superar el umbral de 50.000 requeridas.



En el perfil de su campaña lo describen como un empresario joven, administrador de negocios de la Universidad EAFIT, con un Master in Business Administration de la University of Miami en Estados Unidos y estudios de Alta Gerencia del IE Business School en Europa, además de contar con un MBA de la Escuela de Negocios CIC en la Florida, EE. UU.



"He tenido la fortuna de nacer en una casa de comerciantes, formarme para ser gerente y a hoy haber creado empresas en todo el territorio nacional y en cerca de 5 países. Hoy lidero con mi familia un importante grupo empresarial conformado por más de 14 empresas, con gran enfoque en la educación y un impacto social que ha transformado la vida de cientos de miles de personas, empleando a más de 2.000 personas al año", afirma en su página web.



Fue elegido concejal para el periodo 2020-2022 con el Centro Democrático, pero renunció a su curul.

