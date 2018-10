Ciudadela de la Universidad de Antioquia celebra 50 años

El corazón de la Universidad de Antioquia, la Ciudad Universitaria, su campus principal, está cumpliendo medio siglo de presencia en Medellín. Por sus 287.467 metros cuadrados de superficie y 134.000 de área construida se tejen historias de estudio, investigación y desarrollo que han marcado a la ciudad y convirtieron a la sede en hito urbanístico.

El futuro, sin embargo, se piensa por fuera de estos límites, pues no tiene para dónde crecer, ‘condenado’ por la imposibilidad de modificar la forma del complejo.



“Esto era todo lleno de agua, no se veían posibilidades de que aquí se construyera algo, se hizo un estudio técnico y se demostró que se podía disecar el terreno (…) Es una obra histórica entre las construcciones públicas del país, que se desarrolló en menos del tiempo planeado y sobraron recursos”, recordó Miguel Antonio Yepes Parra, quien lleva más de 60 años al lado de la Alma Máter, donde se graduó como médico y fue rector.



La Ciudad Universitaria nació en 1961, cuando la Asamblea Departamental otorgó para levantarla 25 millones de pesos que llegaron de la venta del Ferrocarril de Antioquia. Desde entonces ha permanecido intacta y ha visto generaciones preparándose como profesionales. Su importancia ha sido tal que en el año 2013 el campus fue declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional por el Ministerio de Cultura.

Tras la construcción, la institución arrancó con el traslado desde el centro de Medellín, donde funcionaban diferentes escuelas y facultades, hasta el barrio Sevilla. El proceso se realizó de manera escalonada, entre 1968 y 1971, a medida que terminaban cada bloque.



Para John Jairo Arboleda, rector actual de la institución, la llegada a esta zona generó un cambio en el norte de Medellín: “Todo esto hace parte de una agenda intencionada, de recuperar esta parte de la ciudad, de formar una presencia institucional que le ha brindado enormes frutos a la sociedad de la zona nororiental, de los barrios Sevilla y El Chagualo, que eran áreas absolutamente deprimidas y con otras formas de convivencia”. El lugar tiene capacidad para 28.000 personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

#Campus50UdeA: 1968-2018; 50 años de Ciudad Universitaria. En total fueron 114.104.00 Metros cuadrados: Zonificación en el terreno. Imagen: La Nueva Universidad de Antioquia. #UdeA pic.twitter.com/sYoDhjUplz — Emisora UdeA (@emisoraudea) 3 de octubre de 2018

“Esta seguirá siendo por mucho tiempo la sede principal, donde empezamos estas nuevas formas de generar conocimiento en conjunto con otras áreas del saber”, destacó el rector.



Pero a pesar de su magnitud, la Ciudad Universitaria no tiene para dónde crecer. Paradójicamente su declaración como Bien de Interés Cultural impide su intervención directa sin los permisos previos del Ministerio de Cultura.

“Ya no tenemos el campus libre para construir y tendríamos que establecer remodelaciones. La altura no puede crecer porque hace parte del corredor aéreo”, aclaró Arboleda.

Por tal situación, el crecimiento de la universidad será en un campus aledaño. Se trata del Complejo de la Salud que estará ubicado en 44.398 metros cuadrados, entre el Edificio de Extensión de la U. de A. y Ruta N. Allí estarán juntas las facultades relacionadas con el área.



“Estamos comprometidos con una construcción nueva, de 25.000 metros cuadrados; estamos haciendo diseños y buscando recursos para financiar (entre ellos con el BID). Será un edificio de entre 50.000 y 75.000 millones de pesos”, dijo el rector.



La celebración de las bodas de oro será el 9 de octubre, día clásico, en el teatro Camilo Torres.



