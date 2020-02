'Carro recuperado no es del Ejército'

El automotor, robado en la madrugada de este jueves 20 de febrero, de placas JID 850, no es de propiedad del Ejército, informó en un comunicado el comando de la Cuarta Brigada de Medellín.



"Efectivamente sucedió un hurto, pero el vehículo no pertenece a la Cuarta Brigada y por lo tanto, no al esquema de seguridad del Comando de la Unidad Militar", dice el informe.

Según el comunicado, la camioneta, robada en inmediaciones del barrio Campoamor, suroccidente de Medellín, "fue recuperada en tiempo récord".



El hurto fue efectuado a mano armada y tuvo lugar a las 5:30 de la mañana, de acuerdo con los reportes iniciales.



Según los voceros de la unidad militar, "la Cuarta Brigada toma este hecho ajeno como una lección aprendida para mejorar los protocolos de seguridad".

