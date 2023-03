Los polémicos comediantes Camilo Pardo y Camilo Sánchez, propietarios del canal de YouTube 'Fuck News', no se podrán presentar en el teatro de la Universidad de Medellín el próximo 7 de marzo, así lo decidieron las directivas de la institución educativa.

En un comunicado la Universidad informó que, aunque avanzaba un proceso de contratación con la empresa Fuck News S.A.S, analizaron lo ocurrido en octubre de 2022, cuando se burlaron de la muerte Isabella Montoya Gómez, ocurrida el primero de octubre en el Occidente de Medellín, así como los comentarios hechos sobre la muerte de Valentina Trespalacios, y decidieron no finalizar el proceso.



“Como resultado de nuestra reflexión sobre la misión de las profesiones, particularmente del humor y sus límites, que no son otros que el respeto a la dignidad de las personas, le informamos nuestra decisión a la empresa productora del evento”, dice el comunicado.



Agregaron que consideran que el hecho de reservarse el derecho de culminar o no los procesos de contratación no se constituye en una censura, "toda vez que es parte de nuestra misión plantearle a la comunidad universitaria y a la sociedad la discusión necesaria sobre la pertinencia de permitir, en nombre del humor, lesionar la dignidad de las personas”.



La misiva finaliza invitando a conversar sobre el humor, su historia y evolución; saber de qué se ríen los colombianos y qué límites se traspasan.



A través de su cuenta de Instagram (@dejemequieto) Camilo Sánchez se pronunció sobre la decisión de la Universidad y aseguró que ya se había vendido gran parte de la boletería. Agregó haber pedido el Teatro Metropolitano para la presentación, pero no les prestaron el espacio.

