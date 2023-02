Este 20 de febrero la medida del pico y placa rige desde las 5 a.m hasta las 8 p.m. en cualquier municipio del Valle de Aburrá: Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.

Los vehículos particulares con placa terminada en 6 y 9 no podrán transitar durante la medida. Para las motocicletas de dos y cuatro tiempos que comiencen con estos mismos números también aplica. Respecto a los taxis, el horario es de 6 a.m a 8 p.m. y no pueden transitar los vehículos que terminan en 4.

Recuerdo que los vehículos híbridos y que funcionen con gas, según la Ley 2128 de 2021, están exentos del pico y placa.

Además, tras la reunión de los 10 secretarios de movilidad de la región, el Área Metropolitana anunció que a partir del 20 de febrero los conductores no se podrán beneficiar de las vías que estaban exentas de pico y placa.

“Estas vías exentas se encontraban operando en su máxima capacidad y afectando la movilidad y prestación del servicio de transporte público en la región metropolitana”, explicó en Consejo Metropolitano.

Tenga en cuenta que durante la primera semana las sanciones serán pedagógicas. Sin embargo, a partir del 27 de febrero los conductores que no acaten la medida tendrán que pagar el comparendo que será equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $522.900.

